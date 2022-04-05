Максим Кривелевич: всё то, что не придёт из Европы, придёт из Азии

— Отдельные контейнерные линии крупные отказываются от букинга по территории России — это как раз MAERSK, датская компания, ряд линий, которые созданы компаниями, находящимися во Франции, одна корейская линия отказалась, одна сингапурская. Но ещё раз повторюсь: появляются китайские линии. Если у нас в районе деятельности Восточной стивидорной компании в 2021 году была одна крупная китайская линия, доля которой составляла где-то порядка 5%, то сейчас их уже три. Две крупных линии зашли, и я думаю, что этот рынок линии будут завоёвывать. Я знаю, что ведут переговоры с линиями иранскими, индийскими. Ещё раз повторюсь: свято место пусто не бывает. Если есть спрос — то будет предложение, — отметил Бондарев.