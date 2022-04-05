Максим Кривелевич: всё то, что не придёт из Европы, придёт из Азии

Показательным стало приостановление правительством РФ на четыре месяца действия правил недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре общего пользования. Информация не была широко заявлена в СМИ, но обсуждается экспертами логистической отрасли РФ.
Аналитики считают, что таким образом российские власти оставляют за собой право выбирать, какому грузу отдавать предпочтение при перевозках по загруженным Транссибу и Байкало-Амурской магистрали. Речь идёт о переориентации экспортных потоков с запада на восток, а также увеличении импорта с востока.
— В кризисные времена меньше всего страдают приграничные регионы, так или иначе связанные с внешнеэкономической деятельностью, — комментирует кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института экономических исследований ДВО РАН Максим Кривелевич. — Все регионы, имеющие выход к мировому океану, находятся в преимущественном положении. Поскольку всё то, что не придёт из Европы, придёт из Азии.
Эксперт отмечает выгодное географическое положение Приморья, прежде всего — выход к океану.
— Наш регион имеет универсальную границу со всеми странами мира, имеющими выход к морю. А это половина государств планеты. Усиление экспортных потоков повлечёт активное развитие регионов Дальнего Востока, особенно Приморья, как одного из крупнейших логистических хабов округа. И прежде всего его портовых мощностей, — отмечает Максим Кривелевич.
Усиление восточного вектора страны подтверждает и президент РФ Владимир Путин. Он указал губернаторам регионов ДФО на необходимость обеспечить качество жизни дальневосточников на уровне, превышающем средний по стране. Кроме того, глава государства отдельно указал на необходимость поддержки бизнеса, который обеспечивает жителей рабочими местами.
Начальник Находкинской таможни Константин Бондарев в интервью ГТРК «Владивосток» отметил, что явно прослеживается переориентация товаропотока на Дальний Восток. И, несмотря на позицию ряда крупных компаний, занимавшихся перевозками, логистика не страдает.
— Отдельные контейнерные линии крупные отказываются от букинга по территории России — это как раз MAERSK, датская компания, ряд линий, которые созданы компаниями, находящимися во Франции, одна корейская линия отказалась, одна сингапурская. Но ещё раз повторюсь: появляются китайские линии. Если у нас в районе деятельности Восточной стивидорной компании в 2021 году была одна крупная китайская линия, доля которой составляла где-то порядка 5%, то сейчас их уже три. Две крупных линии зашли, и я думаю, что этот рынок линии будут завоёвывать. Я знаю, что ведут переговоры с линиями иранскими, индийскими. Ещё раз повторюсь: свято место пусто не бывает. Если есть спрос — то будет предложение, — отметил Бондарев.
Эксперты считают, что задачу, поставленную главой государства, невозможно решить без успешно реализованных проектов. Максим Кривелевич уверен: любой проект, связанный с сырьевым экспортом, может точкой роста в регионе. По его словам, сегодня на Дальнем Востоке есть десятки компаний с крупными стратегическими инициативами именно в сфере внешнеэкономической деятельности.
Например, в Приморье среди инвестпроектов, нацеленных на развитие экспортного направления, можно выделить строительство специализированного перегрузочного комплекса в порту Восточный, а также «Тихоокеанского балкерного терминала» в бухте Славянка. В Хабаровском крае это строительство новых мощностей в порту Ванино.
Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на недавнем совещании во Владивостоке пообещал инвесторам, пришедшим на Дальний Восток, поддержку на федеральном уровне, причём не только административную, но и финансовую. Некоторые зарубежные банки заявляли о готовности открыть кредитные линии для реализации инвестпроектов. Но из-за введённых антироссийских санкций отказались от своих обещаний.
— Мы будем помогать замещать источники финансирования инвестиционных проектов, — заверил Юрий Трутнев.
При этом полпред жёстко обозначил, что регионы сейчас не вправе разбрасываться инвестиционными проектами, которые являются на данном этапе стратегическими для страны.