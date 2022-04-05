Налетай, подешевело: Аэрофлот объявил распродажу авиабилетов

Налетай, подешевело: Аэрофлот объявил распродажу авиабилетов
Налетай, подешевело: Аэрофлот объявил распродажу авиабилетов
Сегодня, 14:00ЭкономикаФото: 1MI
С 4 по 12 апреля можно приобрести авиабилеты со скидкой, в среднем, 30-35% на некоторые внутрироссийские рейсы Аэрофлота. Сами полёты по «скидочным» билетам пройдут с 28 апреля по 31 мая 2022 года на собственных рейсах Аэрофлота и авиакомпаний «Россия» и «Аврора», выполняемых под кодом SU.

Предложение действует на прямые рейсы между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском, Владивостоком, Хабаровском и городами России. Также тарифы комбинируются для построения транзитных перевозок между городами РФ через Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Владивосток и Хабаровск.

В акции участвуют тарифы экономического класса с багажом и без него. Подробнее о маршрутах и условиях проведения акции, правилах бронирования и оплаты можно узнать на официальном сайте компании.

При этом, Аэрофлот предупреждает пассажиров о фейковых интернет-сайтах, которые копируют дизайн официального портала авиакомпании www.aeroflot.ru. Путешественники, которые пытаются приобрести перевозку на таких сайтах, неизбежно становятся жертвами мошенников. Онлайн-покупка авиаперевозки на фейковом сайте завершается одним из следующих сценариев: — списываются деньги с банковской карты, пассажир не получает билет;

— средства не списываются, но данные карты пассажира становятся известны преступникам и в дальнейшем используются ими в личных целях.

Мошеннический сайт легко распознать по трём признакам: искажённое название домена («aerсflot», «areoflot» и т.д), свежая дата регистрации домена (дату создания сайта можно проверить через специальный онлайн-сервис), слишком низкая стоимость билетов.

Авиакомпания призывает проявлять внимательность и осторожность при бронировании и оплате авиабилетов через непроверенные сайты, аккаунты в социальных сетях.

Сюжеты:
Приморье
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