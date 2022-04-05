Налетай, подешевело: Аэрофлот объявил распродажу авиабилетов

Предложение действует на прямые рейсы между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском, Владивостоком, Хабаровском и городами России. Также тарифы комбинируются для построения транзитных перевозок между городами РФ через Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Владивосток и Хабаровск.
В акции участвуют тарифы экономического класса с багажом и без него. Подробнее о маршрутах и условиях проведения акции, правилах бронирования и оплаты можно узнать на официальном сайте компании.
При этом, Аэрофлот предупреждает пассажиров о фейковых интернет-сайтах, которые копируют дизайн официального портала авиакомпании www.aeroflot.ru. Путешественники, которые пытаются приобрести перевозку на таких сайтах, неизбежно становятся жертвами мошенников. Онлайн-покупка авиаперевозки на фейковом сайте завершается одним из следующих сценариев: — списываются деньги с банковской карты, пассажир не получает билет;
— средства не списываются, но данные карты пассажира становятся известны преступникам и в дальнейшем используются ими в личных целях.
Мошеннический сайт легко распознать по трём признакам: искажённое название домена («aerсflot», «areoflot» и т.д), свежая дата регистрации домена (дату создания сайта можно проверить через специальный онлайн-сервис), слишком низкая стоимость билетов.
Авиакомпания призывает проявлять внимательность и осторожность при бронировании и оплате авиабилетов через непроверенные сайты, аккаунты в социальных сетях.