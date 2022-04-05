Весной во Владивостоке к новой жизни тянутся и дороги

Дорожный ремонт в городе стартовал с окраин — первой в кампании этого года стала улица Сахалинская. Здесь начали снимать старое повреждённое покрытие и готовят проезжую часть к укладке нового асфальта. После Сахалинской дорожники перейдут на улицу Борисенко. Также уже ведут работы на улице Гульбиновича, где предстоит уложить новое асфальтовое покрытие в два слоя на участке около 1 600 квадратных метров.
Ремонтируют комплексом
Как объяснил нашему изданию заместитель руководителя городского управления дорог Юрий Трунов, в текущем году Владивосток ждут как комплексные дорожные работы, включающие ремонт проезжей части, коммуникаций, тротуаров и прилегающей дорожной инфраструктуры, так и восстановительный ремонт повреждённых участков.
— Таким локальным ремонтом в прошлом году мы охватили более ста адресов. В этом году темпы будем только наращивать. Для этого к ремонту помимо муниципального дорожного предприятия привлекли подрядчиков, закрепили их за каждым районом, — отметил заместитель руководителя городского управления дорог.
Приводить в порядок Первомайский район предстоит компании «ИСТ», Первореченский — компания «Бетон-Сервис», Советский район — «Строительный комплекс», а компания «Магистраль-ДВ» займётся ремонтом во Фрунзенском и Ленинском районах.
Ещё одним ремонтным участком в Первомайском районе стал проезд от улицы Гульбиновича до Терешковой. Как подчеркнул заместитель главы Владивостока — руководитель управления дорог Николай Зайцев, ремонт проездов выполняется за счёт субсидий правительства Приморского края и средств городского бюджета.
— В этом списке около тридцати адресов. А благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» проведём комплексный ремонт на Калинина, Нейбута и Давыдова. Также по нацпроекту выполним проектирование для проведения капремонта Волжской и Шуйской. Работы на этих улицах начнём в текущем году, а завершим в следующем. Это связано с необходимостью реконструкции моста через Вторую Речку, — отметил Николай Зайцев.
Не забыли городские власти и островные территории Владивостока — для содержания дорог на Попова и Рейнеке, а также в посёлке Береговом привлекут дополнительные силы, которые займутся грейдированием грунтовых дорог и уборкой мусора.
Переходы и остановки
Как самый автомобильный город страны, Владивосток очень нуждается в обустройстве удобных и безопасных пешеходных зон и переходов — наземных, подземных, надземных. Городская дорожная служба ежедневно приводит их в порядок — убирает мусор, очищает от граффити и объявлений. Однако многие переходы необходимо «освежить» более кардинально. Потому одновременно с работами на магистралях приступили и к ремонту переходов. Первым стал надземный переход в районе проспекта 100-летия Владивостока, 28. Здесь строители убирают повреждённое покрытие ступеней, после чего укрепят их основание и зальют его бетоном.
Ремонт ждёт и один из переходов на Гоголевской развязке, в многолюдном месте у дома на Некрасовской, 74.
Также в список ремонта включили надземные переходы в районе Луговой (на подходе к средней школе № 22, ул. Светланская, 207), на остановках общественного транспорта «Седанка», «13-й километр», «14-й километр», «Академическая». Отремонтируют подземные переходы — два центральных, на пересечении Светланской и Океанского проспекта, Светланской и Алеутской, а также на Океанском проспекте, 108а, по пути к гимназии № 2. Но это не окончательный список, его обещают дополнять новыми адресами.
Вместе с обновлёнными переходами в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» краевой центр Приморья получит и новые остановочные павильоны, всего 16 единиц. Их установят на улицах Нейбута, Калинина и Давыдова.
— Новые остановочные павильоны представляют собой прочную конструкцию с усиленной крышей из профнастила. Кроме того, вместе с ними на каждой остановке установят лавочки и урны, — подчеркнул Николай Зайцев.
По словам заместителя главы города — начальника управления дорог, внешний вид павильонов будет соответствовать общей концепции благоустройства остановок общественного транспорта Владивостока.
Как отмечают в городской администрации, восстановительным ремонтом повреждённых участков охватят все районы Владивостока. За счёт средств городского бюджета и субсидий от правительства региона отремонтируют 38 дорог. Адресный перечень включает улицы Володарского, Кирова, Муравьёва-Амурского, Маковского и многие другие.