Весной во Владивостоке к новой жизни тянутся и дороги

Как самый автомобильный город страны, Владивосток очень нуждается в обустройстве удобных и безопасных пешеходных зон и переходов — наземных, подземных, надземных. Городская дорожная служба ежедневно приводит их в порядок — убирает мусор, очищает от граффити и объявлений. Однако многие переходы необходимо «освежить» более кардинально. Потому одновременно с работами на магистралях приступили и к ремонту переходов. Первым стал надземный переход в районе проспекта 100-летия Владивостока, 28. Здесь строители убирают повреждённое покрытие ступеней, после чего укрепят их основание и зальют его бетоном.