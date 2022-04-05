Весной во Владивостоке к новой жизни тянутся и дороги

Весной во Владивостоке к новой жизни тянутся и дороги
Весной во Владивостоке к новой жизни тянутся и дороги
Сегодня, 10:24ЭкономикаФото: пресс-служба администрации Владивостока
Плюсовые температуры, установившиеся в конце марта, не только быстро растопили по-следний снег, но и позволили ремонтникам выйти на улицы краевого центра раньше обычного.

Дорожный ремонт в городе стартовал с окраин — первой в кампании этого года стала улица Сахалинская. Здесь начали снимать старое повреждённое покрытие и готовят проезжую часть к укладке нового асфальта. После Сахалинской дорожники перейдут на улицу Борисенко. Также уже ведут работы на улице Гульбиновича, где предстоит уложить новое асфальтовое покрытие в два слоя на участке около 1 600 квадратных метров.

Ремонтируют комплексом

Как объяснил нашему изданию заместитель руководителя городского управления дорог Юрий Трунов, в текущем году Владивосток ждут как комплексные дорожные работы, включающие ремонт проезжей части, коммуникаций, тротуаров и прилегающей дорожной инфраструктуры, так и восстановительный ремонт повреждённых участков.

— Таким локальным ремонтом в прошлом году мы охватили более ста адресов. В этом году темпы будем только наращивать. Для этого к ремонту помимо муниципального дорожного предприятия привлекли подрядчиков, закрепили их за каждым районом, — отметил заместитель руководителя городского управления дорог.

Приводить в порядок Первомайский район предстоит компании «ИСТ», Первореченский — компания «Бетон-Сервис», Советский район — «Строительный комплекс», а компания «Магистраль-ДВ» займётся ремонтом во Фрунзенском и Ленинском районах.

Ещё одним ремонтным участком в Первомайском районе стал проезд от улицы Гульбиновича до Терешковой. Как подчеркнул заместитель главы Владивостока — руководитель управления дорог Николай Зайцев, ремонт проездов выполняется за счёт субсидий правительства Приморского края и средств городского бюджета.

— В этом списке около тридцати адресов. А благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» проведём комплексный ремонт на Калинина, Нейбута и Давыдова. Также по нацпроекту выполним проектирование для проведения капремонта Волжской и Шуйской. Работы на этих улицах начнём в текущем году, а завершим в следующем. Это связано с необходимостью реконструкции моста через Вторую Речку, — отметил Николай Зайцев.

Не забыли городские власти и островные территории Владивостока — для содержания дорог на Попова и Рейнеке, а также в посёлке Береговом привлекут дополнительные силы, которые займутся грейдированием грунтовых дорог и уборкой мусора.

Переходы и остановки

Как самый автомобильный город страны, Владивосток очень нуждается в обустройстве удобных и безопасных пешеходных зон и переходов — наземных, подземных, надземных. Городская дорожная служба ежедневно приводит их в порядок — убирает мусор, очищает от граффити и объявлений. Однако многие переходы необходимо «освежить» более кардинально. Потому одновременно с работами на магистралях приступили и к ремонту переходов. Первым стал надземный переход в районе проспекта 100-летия Владивостока, 28. Здесь строители убирают повреждённое покрытие ступеней, после чего укрепят их основание и зальют его бетоном.

Ремонт ждёт и один из переходов на Гоголевской развязке, в многолюдном месте у дома на Некрасовской, 74.

Также в список ремонта включили надземные переходы в районе Луговой (на подходе к средней школе № 22, ул. Светланская, 207), на остановках общественного транспорта «Седанка», «13-й километр», «14-й километр», «Академическая». Отремонтируют подземные переходы — два центральных, на пересечении Светланской и Океанского проспекта, Светланской и Алеутской, а также на Океанском проспекте, 108а, по пути к гимназии № 2. Но это не окончательный список, его обещают дополнять новыми адресами.

Вместе с обновлёнными переходами в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» краевой центр Приморья получит и новые остановочные павильоны, всего 16 единиц. Их установят на улицах Нейбута, Калинина и Давыдова.

— Новые остановочные павильоны представляют собой прочную конструкцию с усиленной крышей из профнастила. Кроме того, вместе с ними на каждой остановке установят лавочки и урны, — подчеркнул Николай Зайцев.

По словам заместителя главы города — начальника управления дорог, внешний вид павильонов будет соответствовать общей концепции благоустройства остановок общественного транспорта Владивостока.

Как отмечают в городской администрации, восстановительным ремонтом повреждённых участков охватят все районы Владивостока. За счёт средств городского бюджета и субсидий от правительства региона отремонтируют 38 дорог. Адресный перечень включает улицы Володарского, Кирова, Муравьёва-Амурского, Маковского и многие другие.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
Владивостокремонтблагоустройство
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 613

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы