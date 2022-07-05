Карта S7 Priority от Примсоцбанка вошла в ТОП-5 лучших дебетовых карт для путеше-ствий

Отметим, с помощью карты «Мир» от Примсоцбанка с программой лояльности S7 Priority можно не только удобно осуществлять расчёты, но и получать мили за каждую покупку по карте и экономить на перелётах. Накопленные мили можно обменять на билеты авиакомпании S7 Airlines и членов альянса oneworld или на перелёт с повышенным комфортом.