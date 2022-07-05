Карта S7 Priority от Примсоцбанка вошла в ТОП-5 лучших дебетовых карт для путеше-ствий

Рейтинг основан на данных по дебетовым картам ТОП-100 банков России по активам (на 01.02.22 г.). При составлении рейтинга карт эксперты портала учитывали не только размер кэшбэка за сервисы для путешественников, но и такие факторы, как:
∙ Условие обмена баллов кэшбэка на рубли;
∙ Стоимость выпуска (перевыпуска) и обслуживания карты;
∙ Количество бонусных категорий;
∙ Величину кэшбэка у партнёров;
∙ Величину кэшбэка на категории товаров из списка ЦБ;
∙ Ставку процентов, начисляемых на остаток по счёту;
∙ Условия перевода средств в другие банки и снятия наличных;
∙ Набор дополнительных сервисов — онлайн-оформление;
∙ Надёжность и значимость банка на рынке.
Отметим, с помощью карты «Мир» от Примсоцбанка с программой лояльности S7 Priority можно не только удобно осуществлять расчёты, но и получать мили за каждую покупку по карте и экономить на перелётах. Накопленные мили можно обменять на билеты авиакомпании S7 Airlines и членов альянса oneworld или на перелёт с повышенным комфортом.
Держатели карты получают:
∙ Бесплатное ежемесячное обслуживание;
∙ 2 мили за каждые 110 рублей покупки;
∙ Начисление 500 «Приветственных» миль;
∙ Бесплатный SMS-сервис;
∙ Бесплатный мобильный банк «ПримсоцЛ@йн».
Узнать подробнее о преимуществах карты S7 Priority вы можете в офисах банка, на официальном сайте, а также по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2733 от 21.08.2015 г.