Карта S7 Priority от Примсоцбанка вошла в ТОП-5 лучших дебетовых карт для путеше-ствий

Карта S7 Priority от Примсоцбанка вошла в ТОП-5 лучших дебетовых карт для путеше-ствий
Карта S7 Priority от Примсоцбанка вошла в ТОП-5 лучших дебетовых карт для путеше-ствий
Сегодня, 12:30ЭкономикаФото: 1MI
Дебетовая карта с программой лояльности S7 Priority вошла в пятёрку лидеров рейтинга лучших дебетовых карт для путешественников в июне 2022 года, сообщает портал «Выберу.ру».

Рейтинг основан на данных по дебетовым картам ТОП-100 банков России по активам (на 01.02.22 г.). При составлении рейтинга карт эксперты портала учитывали не только размер кэшбэка за сервисы для путешественников, но и такие факторы, как:

∙ Условие обмена баллов кэшбэка на рубли;

∙ Стоимость выпуска (перевыпуска) и обслуживания карты;

∙ Количество бонусных категорий;

∙ Величину кэшбэка у партнёров;

∙ Величину кэшбэка на категории товаров из списка ЦБ;

∙ Ставку процентов, начисляемых на остаток по счёту;

∙ Условия перевода средств в другие банки и снятия наличных;

∙ Набор дополнительных сервисов — онлайн-оформление;

∙ Надёжность и значимость банка на рынке.

Отметим, с помощью карты «Мир» от Примсоцбанка с программой лояльности S7 Priority можно не только удобно осуществлять расчёты, но и получать мили за каждую покупку по карте и экономить на перелётах. Накопленные мили можно обменять на билеты авиакомпании S7 Airlines и членов альянса oneworld или на перелёт с повышенным комфортом.

Держатели карты получают:

∙ Бесплатное ежемесячное обслуживание;

∙ 2 мили за каждые 110 рублей покупки;

∙ Начисление 500 «Приветственных» миль;

∙ Бесплатный SMS-сервис;

∙ Бесплатный мобильный банк «ПримсоцЛ@йн».

Узнать подробнее о преимуществах карты S7 Priority вы можете в офисах банка, на официальном сайте, а также по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2733 от 21.08.2015 г.

Сюжеты:
Приморье
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