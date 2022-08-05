Таможенники Владивостока вернули в бюджет 378 миллионов

По результатам таможенных проверок возбуждено 143 дела об административных правонарушениях и одно уголовное. Сумма дополнительно начисленных таможенных платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла более чем в два раза и составила 377,8 миллиона рублей. Из них уже взыскано более 310 миллионов рублей.