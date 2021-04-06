Экономика Приморья показала высокий уровень стрессоустойчивости

Экономика Приморского края начала восстанавливаться после ограничительного периода, связанного с пандемией COVID-19. Минэкономразвития региона опубликовало доклад об экономической ситуации в Приморье по состоянию на 24 марта 2021 года, в котором видно, что в некоторых отраслях уже есть устойчивый рост.

По словам специалистов, финансово-экономическое состояние промышленных предприятий края является удовлетворительным. Социальные индикаторы Согласно данным ежедневного мониторинга по состоянию на 24 марта 2021 года, количество работников, которые находятся под угрозой увольнения в Приморье — 92 человека. Число сотрудников, работающих дистанционно, — более 7,1 тысячи человек. Количество безработных граждан — около 14,5 тысяч человек, а уровень общей безработицы — 5%. Все показатели снизились за последние месяцы, сообщили специалисты. Продуктовая обеспеченность населения Ситуация с наличием продовольственных и непродовольственных товаров стабильная, дефицита товаров в торговых предприятиях нет. Товарных запасов достаточно: в среднем на 30 дней, по отдельным позициям — до 80 дней. Бюджетная сбалансированность По состоянию на 19 марта 2021 года в бюджет региона поступило 14,9 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов — это на 13,1% или 1,7 миллиарда рублей больше от фактических поступлений за аналогичный период 2020 года, в том числе по налогу на прибыль организаций (+53,8% или +1,18 миллиарда рублей). Экономическая ситуация Согласно оперативной прогнозной оценке валового регионального продукта Приморья за 2021 год составила более 1,1 триллиона рублей, что больше на 3,1% к оперативным прогнозным значениям 2020 года в действующих ценах. По словам специалистов, экономика Приморья прошла период адаптации и перешла в стадию восстановления, а по некоторым отраслям зафиксирован устойчивый рост. Так транспортная сфера за зиму 2021 года выросла на 16,8% в действующих ценах к соответствующему периоду 2020 года. «Тем самым подтверждается высокий уровень стрессоустойчивости экономики края и запуск восстановительных посткарантинных механизмов саморегулирования, поддержанных принятыми Правительством края стабилизационными мерами», — говорится в докладе. Энергетический комплекс Высокий уровень задолженности потребителей за услуги энергоснабжения назвали серьёзной проблемой энергокомплекса Приморья. По данным на 1 марта 2021 года дебиторская задолженность потребителей электроэнергии выросла на 28,8% по сравнению с данными на 1 января текущего года, то есть задолженность выросла почти на треть за два месяца. В структуре дебиторской задолженности 48,8% приходится на юридические лица и 51,2% — на физические лица. При этом доля населения с начала года в структуре дебиторской задолженности снизилась на 3,9%. ЖКХ По данным министерства жилищно-коммунального хозяйства региона, во всех муниципалитетах Приморья отопительный сезон 2020–2021 годов проходит в штатном режиме. Ресурсоснабжающие организации для работы в отопительный сезон заготовили почти 241,7 тысячи тонн мазута, более 8,6 тысячи тонн дизельного топлива, более 1,1 миллиона тонн угля. По состоянию на 16 марта 2021 года запасы топлива составили: мазута — около 37,3 тысячи тонн, дизельного топлива — 982 тонны, угля — почти 154,3 тысячи тонн. Этого хватит всем районам Приморья, чтобы благополучно пройти отопительный период. Поддержка промышленных предприятий По словам специалистов, правительство региона продолжает работу по поддержке приморских предприятий. Так, например, подготовлен проект обращения на имя председателя Правительства РФ об оказании содействия в загрузке ПАО ААК «Прогресс», в части заключения контракта на поставку вертолетов. Также в 2021 году ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» получит в рамках «тарифного коридора» скидки от «Российских железных дорог». Скидка в 33,75% будет действовать на перевозки по России легковых автомобилей в специализированных вагонах со станций Владивосток, Гайдамак, Океанская и Первая речка Дальневосточной железной дороги на станции Московской железной дороги. Мера рассчитана на привлечение дополнительных объемов перевозок — она будет действовать с марта и до конца 2021 года.

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