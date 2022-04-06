Они работают: приморские предприятия не прекращают поставлять продукцию в магазины края

Они работают: приморские предприятия не прекращают поставлять продукцию в магазины края
Они работают: приморские предприятия не прекращают поставлять продукцию в магазины края
Сегодня, 19:05ЭкономикаФото: Золотой Рог
Предприятия из Приморья, несмотря на экономическую ситуацию в стране, продолжают развиваться и поставлять свою продукцию в торговые сети края. Свою деятельность местные производители показали в рамках акции #МыРаботаем, которая распространяется по социальным сетям и мессенджерам в виде коротких видеороликов.

Санкции не помеха группе компаний «АРНИКА» из села Вольно-Надеждинское — одному из крупнейших поставщиков технологического оборудования и пищевых добавок в ДФО. Европейские производители уходят с российского рынка, в следствие чего возросла нагрузка на отечественные предприятия. Чтобы продолжать производить кормовые добавки и сырье в достаточном количестве, группа компаний начала круглосуточную работу.

Продолжает активное производство продукции ОАО «Заречное». В Октябрьском районе Приморье в селе Заречное производится молочная продукция, которая ежегодно входит в ТОП-100 лучший товаров России.

Не намерена повышать цены и готова предоставить рабочие места кондитерская фабрика «Валеолог» из Уссурийска, в ассортименте которой более 150 наименований продукции. Пирожные и торты ООО «Валеолог» представлены почти во всех крупных торговых точках Приморского края.

Главная цель акции #МыРаботаем — показать жителям Приморья, как в условиях санкций работают отечественные предприятия. Кондитерские, химические, фармацевтические, молочные и другие фабрики продолжают активное производство и поставляют свои товары в магазины и торговые сети Приморья.

Первыми приморскими предприятиями, которые присоединились к флешмобу, стали тепличный комплекс «НК ЛОТОС», ОАО «Владхлеб», ООО «Агроптица» и агропромышленный комплекс «ГринАгро».

Сюжеты:
Приморье
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Приморьепроизводство
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