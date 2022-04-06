Самый дорогой «средний» жилой квадрат оказался в Сочи

Помимо этих городов Владивосток уступал в рейтинге цен новостроя еще Санкт-Петербургу, Севастополю и Московской области. Цена среднего «квадрата» по нему в 1-м квартале этого года составила 151 821 рубль, что на 6,5% больше, чем в предыдущем, а цена средней квартиры — 7 597 795 рублей (+6,4%). При этом темпы роста цен существенно уступали как многим другим крупным городам РФ, так и средним по стране показателям: средний «квадрат» предлагался за 104 029 рублей (+11,2%) и средняя квартира — за 5 726 602 (+11,7%).