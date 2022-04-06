Жажду приморских потребителей утолят местные компании

По информации краевого правительства, уже скоро приморцы смогут оценить вкус «Дальневосточной колы» — в ближайшее время напиток появится в рознице.
Производитель — ГК «Славда» описывает Сola Grink как сильногазированный безалкогольный напиток со вкусом классической колы, изготовленный на основе природной минеральной воды. Розлив напитка начался в минувшее воскресенье на заводе «Скит», расположенном в районе известных шмаковских курортов Приморья.
По словам гендиректора ООО «Славда групп» Романа Антипьева, в начале марта торговые сети обращались к представителям компании с просьбами разработать свой рецепт классического напитка. Он отметил, что напиток создан специально для дальневосточников, чтобы они имели возможность выбора. В ближайшее время компания планирует выпуск других вкусов.
Стоит напомнить, как уже писал «ЗР», по мнению опрошенных изданием экспертов, у приморцев в почёте, прежде всего, классические вкусы и натуральность. Именно такие продукты показывают устойчивый рост продаж на приморском рынке прохладительных напитков.
В числе крупных на Дальнем Востоке производителей натурального кваса с коротким сроком хранения — ООО «Арсеньевский квасной завод». Предприятие выпускает его более 15 лет. Сначала продукция появилась в магазинах Арсеньева. Сейчас вкус «живого» Арсеньевского кваса знают практически во всех регионах Дальнего Востока.
Жажду приморских потребителей утоляют не только продукцией крупных компаний. Сладкие безалкогольные напитки собственного производства с недавних пор стали появляться на прилавках магазинов местных розничных сетей. Так, во флагманском гипермаркете одной из сети, состоящей из нескольких десятков гипермаркетов и универсамов на Дальнем Востоке, рассказали, что под собственным брендом выпускают свыше десяти наименований прохладительных напитков.
Ежедневно в гипермаркете делают порядка 120 литров различных морсов из замороженной ягоды: клюквы, брусники, смородины, малины, вишни, облепихи, черники, а также квас в литровой таре, компот из сухофруктов, айран с огурцом или с зеленью.
Интерес покупателей к витаминизированным натуральным напиткам будет только расти, поскольку все больше людей стремятся вести здоровый образ жизни. Это только на руку местным пищевым предприятиям разного формата, которые выпускают продукцию для локального рынка, с ограниченным сроком годности, минимизируя в рецептуре содержание искусственных добавок, считают эксперты.