Жажду приморских потребителей утолят местные компании

Жажду приморских потребителей утоляют не только продукцией крупных компаний. Сладкие безалкогольные напитки собственного производства с недавних пор стали появляться на прилавках магазинов местных розничных сетей. Так, во флагманском гипермаркете одной из сети, состоящей из нескольких десятков гипермаркетов и универсамов на Дальнем Востоке, рассказали, что под собственным брендом выпускают свыше десяти наименований прохладительных напитков.