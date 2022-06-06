Олег Кожемяко попробовал «Зелёного краба»

Интересны авторы реализованного бизнес-проекта — это компании РусГидро и Соллерс Груп. Первая оперирует крупнейшей на Дальнем Востоке сетью зарядных станций для электромобилей, вторая обладает компетенциями в сфере автотранспорта, а также оказывает услуги по проектированию парковок во Владивостоке и внедряет новейшее программное обеспечение в сфере коммерческого управления автомобилями.
Такая коллаборация известных компаний говорит о серьёзном подходе к новому бизнесу, которому прочат активное развитие. Неудивительно, что проектом заинтересовался губернатор Олег Кожемяко — он протестировал электромобиль. Проехав по центру Владивостока, глава региона отметил, что машина динамичная и компактная, удобная, и, что немаловажно, экологически безопасная.
Приморье — первый регион на Дальнем Востоке, где внедряется именно такая услуга. В отличие от просто проката и аренды автомобилей каршеринг имеет свои отличия: услуга доступна в любое время суток, цена за сервис вполне доступная и, что немаловажно, удобное месторасположение стоянок.
На сегодня автопарк Green Crab — это 15 новых пятидверных хетчбэков JAC iEV7S. Пользователям сервиса предложена поминутная, 12-часовая или посуточная аренда электромобилей, управление которой осуществляется через мобильное приложение Green Crab Carsharing для iOS и Android. Пока действует промотариф — 9 рублей за минуту. Таким образом, час езды обойдётся в 540 рублей. Сумма вполне приемлема, и часа вполне достаточно, чтобы м аксимально ознакомиться с возможностями электромобиля, оценить уровень удобства и комфорта вождения.
Хотя для Приморья электромобиль не является диковинкой — на сегодня их уже около трёх тысяч зарегистрировано в крае.
Первый заместить генерального директора ПАО «РусГидро» Роман Бердников заявил, что планируется увеличить количество электрозаправок и электрокаров. Сегодня в крае 36 зарядных станций, планируется ввести ещё 11 в этом году. В 2023 году сервис будет предлагать уже более 100 машин. Зона покрытия каршеринга также расширится и включит новые населённые пункты Приморья, чтобы электромобиль мог стать альтернативой собственной машине.
Справка «ЗР»
Китайский JAC iEV7S — хетчбэк, или его ещё называют компактным кроссовером, с двигателем 115 лошадиных сил. Машина разгоняется до «сотни» за 11 секунд и обеспечивает максимальную скорость 130 километров в час. Пробег без подзарядки — 250-300 километров и рассчитан на ежедневные поездки. Старт продаж электромобиля JAC IEV7S в Китае начался в 2017 году. Тогда его продавали примерно за 120 000 юаней (около 1,2 млн рублей).