Олег Кожемяко попробовал «Зелёного краба»

Олег Кожемяко попробовал «Зелёного краба»
Олег Кожемяко попробовал «Зелёного краба»
Вчера, 16:59ЭкономикаФото: Игорь Новиков / https://primorye.ru
Во Владивостоке появилась новая компания по краткосрочной аренде электромобилей Green Crab («Зеленый краб»). В торжествах по случаю открытия первого в крае каршеринга электромобилей участвовал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Интересны авторы реализованного бизнес-проекта — это компании РусГидро и Соллерс Груп. Первая оперирует крупнейшей на Дальнем Востоке сетью зарядных станций для электромобилей, вторая обладает компетенциями в сфере автотранспорта, а также оказывает услуги по проектированию парковок во Владивостоке и внедряет новейшее программное обеспечение в сфере коммерческого управления автомобилями.

Такая коллаборация известных компаний говорит о серьёзном подходе к новому бизнесу, которому прочат активное развитие. Неудивительно, что проектом заинтересовался губернатор Олег Кожемяко — он протестировал электромобиль. Проехав по центру Владивостока, глава региона отметил, что машина динамичная и компактная, удобная, и, что немаловажно, экологически безопасная.

Приморье — первый регион на Дальнем Востоке, где внедряется именно такая услуга. В отличие от просто проката и аренды автомобилей каршеринг имеет свои отличия: услуга доступна в любое время суток, цена за сервис вполне доступная и, что немаловажно, удобное месторасположение стоянок.

На сегодня автопарк Green Crab — это 15 новых пятидверных хетчбэков JAC iEV7S. Пользователям сервиса предложена поминутная, 12-часовая или посуточная аренда электромобилей, управление которой осуществляется через мобильное приложение Green Crab Carsharing для iOS и Android. Пока действует промотариф — 9 рублей за минуту. Таким образом, час езды обойдётся в 540 рублей. Сумма вполне приемлема, и часа вполне достаточно, чтобы м аксимально ознакомиться с возможностями электромобиля, оценить уровень удобства и комфорта вождения.

Хотя для Приморья электромобиль не является диковинкой — на сегодня их уже около трёх тысяч зарегистрировано в крае.

Первый заместить генерального директора ПАО «РусГидро» Роман Бердников заявил, что планируется увеличить количество электрозаправок и электрокаров. Сегодня в крае 36 зарядных станций, планируется ввести ещё 11 в этом году. В 2023 году сервис будет предлагать уже более 100 машин. Зона покрытия каршеринга также расширится и включит новые населённые пункты Приморья, чтобы электромобиль мог стать альтернативой собственной машине.

Справка «ЗР»

Китайский JAC iEV7S — хетчбэк, или его ещё называют компактным кроссовером, с двигателем 115 лошадиных сил. Машина разгоняется до «сотни» за 11 секунд и обеспечивает максимальную скорость 130 километров в час. Пробег без подзарядки — 250-300 километров и рассчитан на ежедневные поездки. Старт продаж электромобиля JAC IEV7S в Китае начался в 2017 году. Тогда его продавали примерно за 120 000 юаней (около 1,2 млн рублей).

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
Приморьегубернатор3
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10

E-mail: [email protected], [email protected]

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: [email protected]

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы