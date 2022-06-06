Олег Кожемяко попробовал «Зелёного краба»

Первый заместить генерального директора ПАО «РусГидро» Роман Бердников заявил, что планируется увеличить количество электрозаправок и электрокаров. Сегодня в крае 36 зарядных станций, планируется ввести ещё 11 в этом году. В 2023 году сервис будет предлагать уже более 100 машин. Зона покрытия каршеринга также расширится и включит новые населённые пункты Приморья, чтобы электромобиль мог стать альтернативой собственной машине.