Сою из Приморья вывезли в Китай

Сою из Приморья вывезли в Китай
Сою из Приморья вывезли в Китай
Сегодня, 14:13ЭкономикаФото: https://pxhere.com
Почти 47 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки вывезено в мае из Приморья за границу. Как сообщили в региональном Россельхознадзоре, основная масса груза отправлена в Китай — 45,4 тыс. тонн зерна.

В основном это соя (42,2 тыс. тонн), одна из главных экспортных культур края.

Кроме того, в мае в КНР оформлено 1,8 тыс. тонн кукурузы, 1,4 тыс. тонн овса, а также небольшая партия семян льна.

В Республику Корея ушло 475 тонн кукурузы и 512,5 тонн семян льна, а также 15,3 тонны соевой муки.

В Японию экспортировано 340 тонн сои, во Вьетнам — 6,3 тонны семян подсолнечника.

Всего с начала года из Приморья вывезено немногим более 304 042 тонны продукции.

Отметим, в этом году экспорт продукции агропромышленного комплекса из Приморья должен составить около 1,8 миллиарда долларов. Одна из основных экспортных культур — соя и кукуруза. В этом году планируется засеять соей, кукурузой, ранними зерновыми и другими культурами более 482 тысяч гектаров полей, что на 6,5 тысяч гектаров больше уровня 2021 года. Под сою намечено отдать 307 тысяч гектаров и под кукурузу — 79 тысяч гектаров.

Как уже писал «ЗР», в недавнем ежегодном отчёте перед Законодательным Собранием региона губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что рост производства сельхозпродукции в крае составил 25% в 2021 году. При этом аграрии собрали на 37% больше зерновых, почти на 8% — сои.

Сюжеты:
Приморье
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