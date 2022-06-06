За автобусами и работой дорожной техники в Приморье будут наблюдать в режиме реального времени

Новый формат обслуживания позволяет контролировать выполнение перевозчиками своих обязанностей по договору в режиме онлайн: отслеживать соблюдение графика и установленного маршрута. При необходимости оперативно корректировать движение автобусов.
Руководитель проекта «Цифровое Приморье» Станислав Журавлев пояснил, что от функций простого мониторинга усовершенствованная система имеет проактивные инструменты, позволяющие влиять на дорожную ситуацию. Например, уполномоченный сотрудник мэрии, понимая, что какой-то автобус в режиме реального времени опаздывает, сможет контактировать с водителем напрямую, корректировать движение транспорта. Допустим, выпустив на дороги дополнительный маршрут. Такие возможности позволяют обеспечить более стабильную работу общественного транспорта.
Введённый в эксплуатацию новый сервис поможет муниципалитету правильно выстроить маршруты, сделать их более удобными для населения, а также усилить контроль за работой водителей.
Ещё одним плюсом нового инструмента для мэрии стала возможность в режиме реального времени контролировать работу дорожной техники — специалисты могут наблюдать, как чистятся улицы, убирается снег и так далее.
Таким образом, у администраций появятся инструменты контроля, а у горожан — точный прогноз прибытия транспорта на ту или иную остановку — он будет отражаться на специальном табло в «умных» остановках. Сервис абсолютно бесплатный для муниципалитетов, как и остальные сервисы «Цифрового Приморья».
Также «умную» систему диспетчеризации потребляемых коммунальных ресурсов вводят в школах Приморья. Устанавливают специальное оборудование, которое позволяет не только мониторить работоспособность и техническое состояние систем ЖКХ в учебных учреждениях, но и регулировать температурный режим в школах и подавать теплоноситель в зависимости от температуры наружного воздуха и отопительного сезона. Это повысит комфортность нахождения в классах и детсадовских группах, а также позволит сэкономить на оплате услуг ЖКХ, пояснили в компании «Цифровое Приморье». Всего к краевой системе диспетчеризации будут подключены 395 бюджетных учреждений образования.
По мнению губернатора Олега Кожемяко, «Цифровое Приморье» — это уникальный и важный проект, который позволит повысить качество среды проживания исходя из потребностей жителей края. Во время недавнего ежегодного отчета перед ЗСПК глава региона заявил, что в 2021 году в Приморье переведены в электронный вид 114 государственных и муниципальных услуг.
Олег Кожемяко также отметил, что краевое правительство активно выстраивает систему получения обратной связи от населения.
— Нам важно знать, что люди чувствуют перемены, понимают приоритеты нашей работы. Поэтому очень нужна оперативная коммуникация. Мы поставили задачу перед главами муниципалитетов, министерств, обслуживающих организаций развивать официальные аккаунты в соцсетях. Будем следить за этим, — заявил губернатор.