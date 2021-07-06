Приморских предпринимателей-инноваторов поддержат конкурсом

Приморских предпринимателей-инноваторов поддержат конкурсом
Приморских предпринимателей-инноваторов поддержат конкурсом
Сегодня, 14:20ЭкономикаФото: pxhere.com
Предприниматель, который победит в конкурсе «Приморский старт» получит грант на свой проект в размере до 2 миллионов рублей. Заявиться на участие можно до 18 июля.

Задача проекта — поддержать талантливых предпринимателей Приморского края, продвигающих инновационные идеи и передовые технологии. Полученный грант, победители смогут потратить на продолжение исследовательских работ, создание прототипов и даже коммерциализацию своего проекта.

В прошлом году победу одержали десять компаний с их инновационными наработками. Одним из самых запоминающихся оказался проект «Атлантис». Был найден способ, как при помощи гибких оболочек и подводной робототехники повысить эффективность подъема затонувший кораблей со дна. Другой проект использовал в своей работе искусственный интеллект «Айгер». С его помощью конструировать продающие сайты могут даже те бизнесмены, что крайне далеки от интернет-маркетинга.

Конкурс пройдет в три этапа: предварительный, где пройдет отбор проектов для дальнейшего участия. Затем заочная экспертиза. Финалистам же придется предстать перед глазами жюри и защищать свой проект лично.

Всего предусмотрено восемь направлений: IT, медицина, утилизация отходов, морские технологии, энергоэффективность, промышленность и интеллектуальные технологии, биотехнологии и сельское хозяйство.

Участвовать могут и индивидуальные предприниматели из реестра МСП, которые работают в Приморье и ведут научную деятельность.

Организаторами конкурса выступили правительство Приморья и Дальневосточный федеральный университет. Партнерами стали Фонд Сколково, ДВО РАН, крупнейшие банки и инвестиционные фонды России. Организационным сопровождением занялись «Мой бизнес» и Технопарк «Русский».

Конкурс проводится в рамках реализации государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере экономики, инвестиций, поддержка малого и среднего предпринимательства.

Сюжеты:
Приморье
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