Состояние пунктов пропуска в Приморье будут обсуждать на Совете безопасности России

Открыл заседание секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его данным, на территории ДФО девять из 80 пунктов пропуска соответствуют действующим требованиям. Неудовлетворительное состояние объектов является сдерживающим фактором в развитии внешнеторговой деятельности и экономики Дальнего Востока. Большинство пунктов построены более 20 лет назад и не подвергались ремонту и модернизации. — Подобную ситуацию надо исправить, — заявил секретарь Совета безопасности России.
Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев уточнил, что более 80% грузопотока проходит через 12 пунктов пропуска, реконструкция которых является приоритетной. При этом на их модернизацию деньги выделены. Но сроки строительства постоянно переносятся.
Полпред привёл ряд примеров, все они касаются пунктов пропуска в Приморском крае. Сроки реконструкции важных объектов можно назвать скандальными — превышают 10 лет.
Например, ремонт автомобильного пункта пропуска «Пограничный» начали в 2011 году, завершить планируется к концу 2024-го. Морской пункт пропуска «Находка» модернизируют с 2011 года, обещают окончить работы в четвертом квартале 2023-го. Но по этим пунктам пропуска контракты расторгнуты и новые не заключены. По автомобильному пункту пропуска «Полтавка» срок завершения ремонтных работ перенесён с 2024 года на конец 2026-го.
— Из 27 пунктов пропуска по девяти расторгнуты договоры, что характеризует качество управления строительством со стороны Министерства транспорта РФ. Здесь, очевидно, надо наводить порядок, — считает полпред.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что модернизация пунктов пропуска — важная задача в условиях экономической агрессии недружественных стран против России. Он отметил возросшую потребность в экспортно-импортных операциях и, как следствие, востребованность пунктов пропуска.
— Морские, авиационные и железнодорожные пункты пропуска готовы работать в нынешних условиях и обеспечивать растущий товарооборот. Вместе с тем старая инфраструктура автомобильных пунктов пропуска на российско-китайской границе, особенно ход их реконструкции, состояние прилегающих к ним дорог вызывают у нас серьезную обеспокоенность, поскольку не позволяют обеспечить круглосуточный режим работы и как следствие рост грузопотока, — подчеркнул глава Приморья.
Он также попросил поддержать на федеральном уровне обсуждение с китайской стороной продолжения строительства мостового перехода через реку Гранитная в районе пункта пропуска «Полтавка», финансирования его за счёт федеральных средств. Мост находится в предаварийном состоянии, его постоянно подтапливает, есть риск прекращения по нему автомобильного движения.
— Выходом из сложившегося положения может быть строительство нового моста. Китайская сторона осуществила строительство части мостового перехода со своего берега реки. На российском же участке работы не начинались, — отметил Олег Кожемяко.
Николай Патрушев заверил, что результаты совещания будут учтены при подготовке к оперативному совещанию Совета безопасности России, посвященному профильной теме.
Кстати, такие вечные долгострои — не единичны в регионе. Три года назад компания «Парк-отель «Бурдугуз» приобрела на торгах две недостроенные гостиницы под брендом «Хаятт» во Владивостоке. За них покупатель выложил почти 4 млрд рублей, что в разы меньше, чем стоимость строительства — свыше 18 млрд рублей. Планировалось, что отели сдадут в 2012 году, к саммиту АТЭС во Владивостоке.