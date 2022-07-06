Состояние пунктов пропуска в Приморье будут обсуждать на Совете безопасности России

Кстати, такие вечные долгострои — не единичны в регионе. Три года назад компания «Парк-отель «Бурдугуз» приобрела на торгах две недостроенные гостиницы под брендом «Хаятт» во Владивостоке. За них покупатель выложил почти 4 млрд рублей, что в разы меньше, чем стоимость строительства — свыше 18 млрд рублей. Планировалось, что отели сдадут в 2012 году, к саммиту АТЭС во Владивостоке.