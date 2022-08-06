Владивосток окажется на пути к многополярному миру для представителей как минимум 40 стран

Месяц остался до начала VII Восточного экономического форума во Владивостоке. К этому времени своё участие в нём подтвердили представители четырёх десятков стран.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке с 2015 года. Значительный интерес к этому событию подчёркивает, что ВЭФ стал самой востребованной мировой деловой площадкой по расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отмечает советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. В работе седьмого по счёту форума ожидают участие иностранных лидеров и гостей высокого уровня. Восточный экономический форум во Владивостоке традиционно подготовил насыщенную деловую программу. Участникам, гостям ВЭФ и экспертам предстоит обсудить самые актуальные вопросы развития Дальнего Востока, глобальной и региональной экономики, международного сотрудничества, а также возможные траектории выхода из кризиса и новую архитектуру мира. «Сегодня мы уже оказались в новой реальности, наша ключевая задача, сформулированная в главной теме форума, – «На пути к многополярному миру» – перестроить бизнес-процессы, найти новые точки опоры для экономического сотрудничества и роста», – отметил Антон Кобяков. Он также выразил уверенность, что Восточный экономический форум в очередной раз подтвердит статус ведущей коммуникационной площадки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Деловая программа Восточного экономического форума в этом году включает шесть ключевых блоков: «Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением», «Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?», «Создаём новое качество жизни для людей», «Мировое разделение труда: отказ от старых и создание новых связей», «У каждого свой путь: логистика изменившегося мира» и «Патриотизм на смену толерантности: мы наш, мы новый мир построим». Кроме того, в рамках форума состоятся страновые бизнес-диалоги: «Россия – Индия», «Россия – Вьетнам», «Россия – АСЕАН», а также заседание Делового совета «Российская Федерация – Китайская Народная Республика» и конференция по инвестициям и торговле в Арктике. Как ожидается, в работе ВЭФ-2022 примут участие около 4000 делегатов и представителей СМИ. Предыдущий, VI Восточный экономический форум собрал более 4000 участников, в том числе более 400 глав компаний и журналистов из 58 стран, самыми представительными стали делегации из Южной Кореи, Японии, Индии, Китая и Казахстана. На полях ВЭФ-2021 было подписано рекордное количество соглашений – 380 на сумму 3,6 триллиона рублей.

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