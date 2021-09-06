Энергоснабжению южных районов Приморья добавили надежности

Новая линия электропередач для электроснабжения южных районов края, а также БАМа и Транссиба, построили в Приморье, сообщили в пресс-службе правительства края.

В торжественной церемонии сдачи объекта в минувшее воскресенье, 5 сентября, участвовали министр энергетики России Николай Шульгинов, генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин, заместитель председателя краевого правительства Елена Пархоменко. Протяженность новой ЛЭП на 220 кВ «Лесозаводск — Спасск — Дальневосточная» — 250 км. При ее строительстве был возведен спецпереход через реку Уссури длиною 1,5 километра и высотой опор — 67 метров. Помимо строительства ЛЭП, были модернизированы два ключевых звена транзита — подстанций 220 кВ «Лесозаводск» и «Спасск». В первой внедрены микропроцессорные комплексы релейной защиты, новейшая система автоматизированного управления технологическими процессами, обновлено оборудование систем связи и интеллектуальной системы учета. В целом для подключения нового энерготранзита модернизированы комплексы релейной защиты и внедрены автоматизированные системы управления на восьми смежных объектах. Большая часть техники и оборудования подстанции оснащены техникой и аппаратурой, изготовленной на отечественных предприятиях. Новые объекты входят в национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Их ввод в эксплуатацию обеспечит более стабильное электроснабжение потребителей Приморья, в том числе двух ТОР — «Михайловский» и «Надеждинская», а также повысят пропускную способность сети юга региона. — В первую очередь создается возможность загрузки тяговой подстанции для увеличения провозной способности Восточного полигона РЖД, что создает условия для роста экспорта. Кроме того, это увеличит пропускную способность сетевого комплекса для передачи мощности на юг Приморья и возможности для подключения новых потребителей, повышение надежности электроснабжения конечных потребителей, — пояснил Николай Шульгинов. По словам Андрея Рюмина, новый энерготранзит позволит оптимизировать схему питания экспортного нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан». Елена Пархоменко поздравила энергетиков с запуском энерготранзита, подчеркнув, что Россети всегда были надежным партнером региона. — Новый энерготранзит — это, прежде всего, новые возможности, новые потребители, и, конечно же, развитие региона, ведь энергетика — это основа движения любой отрасли. И глава государства, и правительство РФ поставили перед Приморьем масштабные задачи, и решить их можно будет только с мощной энергетикой, — подчеркнула зампредседателя краевого правительства. Как уже сообщалось ранее, вопросы модернизации жилищно-коммунального и энергетического комплекса Приморья, привлечение инвестиций в эти отрасли активно обсуждались на полях шестого Восточного экономического форума. По словам Елены Пархоменко, даже «ледяной» дождь, обрушившийся на Приморье в ноябре 2020 года, показал всем нам, что энергетика требует не только кардинальной модернизации, строительства новых мощностей, но и проведения полной ревизии, определения хозяина тех или иных линий или оборудования. Отметим, в Приморье реализуется государственная краевая программа «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020–2027 годы.

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