Натуральное хозяйство спасет от кредитов

Действующие собственные кредиты имели не менее 85% экономически активного населения страны, соответственно около 15% россиян никогда не брали займы, предает портал «RT» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Как пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, в базе бюро содержатся сведения о более 100 миллионах россиян. К ним относятся граждане, которые так или иначе вовлечены в процессы розничного кредитования. — Подавляющее число из них имеют или когда-то брали банковский займ. Но в базе кредитных историй также имеются данные и о гражданах, у которых своих кредитов никогда не было. Речь идет, например, о поручителях/созаемщиках по кредитам или должниках за жилищно-коммунальные услуги. Таким образом, по нашей оценке, имели или имеют действующие собственные кредиты не менее 85% экономически активного населения страны, — отметил эксперт. К этому показателю кредитная инфраструктура вышла приблизительно в 2015 году, и с тех пор эта доля остается примерно на одном и том же уровне. Как объяснил директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, люди могут не брать кредиты по многим причинам. — Если человек живет в маленьком селе, при своем натуральном хозяйстве, а у нас огромные территории, таких людей очень много. Вторая группа — это низкодоходное население, которое понимает, что в принципе вернуть этот кредит не может. В основном это две наиболее распространенные категории. Еще есть чисто психологические причины, — отметил экономист. Отметим, в Приморье, по данным Дальневосточного главка Банка России на 1 июля, общий объем кредитов, взятых населением в банках, составил более 307 млрд рублей. Рост за год составил почти 27%. Доля просроченных долгов не увеличилась и осталась на уровне 4%, как и годом ранее.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter