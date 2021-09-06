Натуральное хозяйство спасет от кредитов

Натуральное хозяйство спасет от кредитов
Натуральное хозяйство спасет от кредитов
Сегодня, 15:49ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Действующие собственные кредиты имели не менее 85% экономически активного населения страны, соответственно около 15% россиян никогда не брали займы, предает портал «RT» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Как пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, в базе бюро содержатся сведения о более 100 миллионах россиян. К ним относятся граждане, которые так или иначе вовлечены в процессы розничного кредитования.

— Подавляющее число из них имеют или когда-то брали банковский займ. Но в базе кредитных историй также имеются данные и о гражданах, у которых своих кредитов никогда не было. Речь идет, например, о поручителях/созаемщиках по кредитам или должниках за жилищно-коммунальные услуги. Таким образом, по нашей оценке, имели или имеют действующие собственные кредиты не менее 85% экономически активного населения страны, — отметил эксперт.

К этому показателю кредитная инфраструктура вышла приблизительно в 2015 году, и с тех пор эта доля остается примерно на одном и том же уровне.

Как объяснил директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, люди могут не брать кредиты по многим причинам.

— Если человек живет в маленьком селе, при своем натуральном хозяйстве, а у нас огромные территории, таких людей очень много. Вторая группа — это низкодоходное население, которое понимает, что в принципе вернуть этот кредит не может. В основном это две наиболее распространенные категории. Еще есть чисто психологические причины, — отметил экономист.

Отметим, в Приморье, по данным Дальневосточного главка Банка России на 1 июля, общий объем кредитов, взятых населением в банках, составил более 307 млрд рублей. Рост за год составил почти 27%. Доля просроченных долгов не увеличилась и осталась на уровне 4%, как и годом ранее.

Сюжеты:
Приморье
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