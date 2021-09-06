Туризм, марикультуру и рыбопереработку освободят от налогов. На Курилах

Туризм, марикультуру и рыбопереработку освободят от налогов. На Курилах
Туризм, марикультуру и рыбопереработку освободят от налогов. На Курилах
Сегодня, 11:50ЭкономикаФото: https://pixabay.com
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума анонсировал введение преференциального налогового режима на Курильских островах на десять лет. Льготой смогут воспользоваться как отечественные, так и иностранные инвесторы.

— Преференциальный режим на Курилах принесет весомые результаты для развития островов, для запуска перспективных проектов. Прежде всего, в таких отраслях как туризм, марикультура и рыбопереработка, — отметил Владимир Путин.

В частности, бизнес на Курилах будет освобожден от уплаты ключевых налогов на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налогов на 10 лет. Кроме того, будут установлены пониженные страховые взносы в размере 7,6%. На всей территории Курил будет действовать режим свободной таможенной зоны: не будет взиматься НДС, пока товар не покинет территорию Курил.

Преференции достанутся не всем — из льготного списка исключены высокодоходные направления: работа посредников, производство подакцизных товаров, добыча и переработка углеводородов, а также вылов ценных водных биоресурсов.

В пресс-службе Росрыболовства отметили, что Курилы сегодня стали точкой притяжения капитала в рыбной отрасли. Уже реализуемые на островах инвестиционные проекты охватывают рыболовство, переработку и развитие сопутствующей инфраструктуры. Кроме того, реализуются рыбоводные проекты, прежде всего в области искусственного воспроизводства. В рамках действующей программы инвестквот местные рыбопромышленные компании строят новые рыболовецкие суда, а также береговые предприятия по переработке уловов.

Сюжеты:
Приморье
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