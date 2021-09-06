Туризм, марикультуру и рыбопереработку освободят от налогов. На Курилах

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума анонсировал введение преференциального налогового режима на Курильских островах на десять лет. Льготой смогут воспользоваться как отечественные, так и иностранные инвесторы.

— Преференциальный режим на Курилах принесет весомые результаты для развития островов, для запуска перспективных проектов. Прежде всего, в таких отраслях как туризм, марикультура и рыбопереработка, — отметил Владимир Путин. В частности, бизнес на Курилах будет освобожден от уплаты ключевых налогов на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налогов на 10 лет. Кроме того, будут установлены пониженные страховые взносы в размере 7,6%. На всей территории Курил будет действовать режим свободной таможенной зоны: не будет взиматься НДС, пока товар не покинет территорию Курил. Преференции достанутся не всем — из льготного списка исключены высокодоходные направления: работа посредников, производство подакцизных товаров, добыча и переработка углеводородов, а также вылов ценных водных биоресурсов. В пресс-службе Росрыболовства отметили, что Курилы сегодня стали точкой притяжения капитала в рыбной отрасли. Уже реализуемые на островах инвестиционные проекты охватывают рыболовство, переработку и развитие сопутствующей инфраструктуры. Кроме того, реализуются рыбоводные проекты, прежде всего в области искусственного воспроизводства. В рамках действующей программы инвестквот местные рыбопромышленные компании строят новые рыболовецкие суда, а также береговые предприятия по переработке уловов.

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