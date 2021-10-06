Пчеловодов Приморья удивили осенние медоносы

Как отметили в краевом министерстве сельского хозяйства, в этом году аномально жаркое лето сказалось на цветении и сборе нектара основного медоноса — липы. Но в сезон-2021 пчеловодов приятно удивили осенние медоносы.
Напомним, по поручению губернатора Олега Кожемяко в Приморье ведется работа по повышению экспортного потенциала отрасли. Установлены «зоны покоя» дикорастущей медоносной липы площадью 1,2 миллиона гектаров. Предусмотрена субсидия на приобретение автоматизированных линий, оборудования для переработки и фасовки меда.
Напомним, сто в Приморье активно реализуется государственная краевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020–2027 годы.