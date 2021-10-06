Пчеловодов Приморья удивили осенние медоносы

В Приморье местные пчеловоды намерены собрать порядка пяти тысяч тонн меда. Этого хватит, чтобы снабдить приморцев полезным продуктом и подготовить пасеки к предстоящей зимовке.

Как отметили в краевом министерстве сельского хозяйства, в этом году аномально жаркое лето сказалось на цветении и сборе нектара основного медоноса — липы. Но в сезон-2021 пчеловодов приятно удивили осенние медоносы. Напомним, по поручению губернатора Олега Кожемяко в Приморье ведется работа по повышению экспортного потенциала отрасли. Установлены «зоны покоя» дикорастущей медоносной липы площадью 1,2 миллиона гектаров. Предусмотрена субсидия на приобретение автоматизированных линий, оборудования для переработки и фасовки меда. Напомним, сто в Приморье активно реализуется государственная краевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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