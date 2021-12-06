Символы новогоднего меню россиян сильно подорожали

Сколько прибавили в цене в течение года ингредиенты оливье и селёдки под шубой, подсчитали «Известия».

Издание оценило порцию оливье на четверых человек в 416 рублей — на 15% дороже, чем это было в допандемийном 2019 году. А такая же порция селедки под шубой обойдется в 209 рублей. Это уже на четверть превышает цену 2019-го. За год стали дороже все продукты, входящие в состав оливье. Меньше всех — на 9% — подорожали консервированные овощи, горошек и варёная колбаса, тогда как картофель вырос в цене на почти 80%, морковь — на 41%, репчатый лук — на 33%, майонез и яйца — на 28%. Такая же картина и с составом блюда «селёдка под шубой». Минимальный рост цен показала только сама селёдка — 11%. Помимо упомянутых выше подорожавших овощей — картофеля, моркови и лука репчатого, а также майонеза и яиц, зафиксирован рост цен на свёклу — более чем на 40%. В Приморье, по данным Приморскстата на октябрь 2021 года, колбаса варёная стоит, в среднем, 472, 67 рублей за килограмм, сельдь солёная — 208,72 рубля, яйцо куриное — 102 рубля за 10 штук, картофель — 60,96 рублей за килограмм, лук репчатый — 56,28 рублей, свёкла — 65,02 рубля и морковь — 73,46 рублей.

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