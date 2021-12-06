Символы новогоднего меню россиян сильно подорожали

Символы новогоднего меню россиян сильно подорожали
Символы новогоднего меню россиян сильно подорожали
Сегодня, 17:55ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Сколько прибавили в цене в течение года ингредиенты оливье и селёдки под шубой, подсчитали «Известия».

Издание оценило порцию оливье на четверых человек в 416 рублей — на 15% дороже, чем это было в допандемийном 2019 году. А такая же порция селедки под шубой обойдется в 209 рублей. Это уже на четверть превышает цену 2019-го.

За год стали дороже все продукты, входящие в состав оливье. Меньше всех — на 9% — подорожали консервированные овощи, горошек и варёная колбаса, тогда как картофель вырос в цене на почти 80%, морковь — на 41%, репчатый лук — на 33%, майонез и яйца — на 28%.

Такая же картина и с составом блюда «селёдка под шубой». Минимальный рост цен показала только сама селёдка — 11%. Помимо упомянутых выше подорожавших овощей — картофеля, моркови и лука репчатого, а также майонеза и яиц, зафиксирован рост цен на свёклу — более чем на 40%.

В Приморье, по данным Приморскстата на октябрь 2021 года, колбаса варёная стоит, в среднем, 472, 67 рублей за килограмм, сельдь солёная — 208,72 рубля, яйцо куриное — 102 рубля за 10 штук, картофель — 60,96 рублей за килограмм, лук репчатый — 56,28 рублей, свёкла — 65,02 рубля и морковь — 73,46 рублей.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
продуктыНовый год
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы