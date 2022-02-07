Эксперты Приморья о решении Western Union: только бизнес и никакой политики

Система денежных переводов Western Union прекратит с 1 апреля осуществлять переводы внутри России. Решение принято из-за низкой востребованности такой услуги. При этом трансграничные переводы будут осуществляться в штатном режиме.

Эксперты Приморского края отмечают, что действия американской компании, одной из крупнейших игроков на рынке трансграничных денежных переводов, вызваны исключительно с рыночной ситуацией, здесь нет никакой политики. — Отказ Western Union от внутрироссийских переводов связан с тем, что их тарифы на эту услугу высоки и не выдержали конкуренции в РФ. У нас действует немало аналогов этого сервиса, причём по более низким ставкам. Есть возможность это делать даже бесплатно, — комментирует руководитель Центра финансового анализа и прогнозирования Александр Ивашкин. Как поясняет РБК, отправить перевод внутри России через Western Union нельзя будет уже 31 марта, а 1 апреля исчезнет возможность получить выплату или возврат. Те отправители, которые оформили перевод до 31 марта, но он не был получен адресатом, смогут с 1 апреля вернуть деньги в отделениях «Почты России». Также с 24 марта лимит внутренних переводов будет снижен до 5 тыс. руб. Сейчас в зависимости от соблюдения разных условий сумма предельного перевода в день колеблется от 50 тыс. руб. до $7,5 тыс. (570 тыс. руб. по текущему курсу). По итогам 11 месяцев 2021 года (последние доступные данные ЦБ) физические лица отправили из России через системы денежных переводов $7,8 млрд. В этой статистике учитываются системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», Contact и «Почта России». Статистику по внтурироссийским переводам с помощью платежных систем ЦБ не ведет. На рынке внутрироссийских переводов доминируют банки. С их помощью, по данным ЦБ, за девять месяцев 2021 года в стране было совершено в целом 8,5 млрд переводов на 42,5 трлн руб. Банки традиционно обнуляют комиссии за переводы с карты на карту внутри кредитной организации, а Система быстрых платежей, которую Банк России запустил в 2019 году, позволяет совершать такие переводы и между разными банками по номеру телефона без комиссии (на суммы до 100 тыс. руб. в месяц). У Western Union тариф за переводы в банковские отделения составляет от 100 до 1000 руб.

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