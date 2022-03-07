Как пользоваться картами после ухода Visa и MasterCard, рассказали в Сбербанке

Напомним, компании Visa и MasterCard заявили о приостановке оказания услуг на территории нашей страны. Ими уже нельзя будет расплатиться за границей и в иностранных интернет-магазинах с 10 марта. Решение о замораживании услуг принято в связи с введением санкций в отношении РФ. Держатели российских карт, выпущенных Visa и MasterCard столкнутся с рядом ограничений, в Сбербанке пояснили, с какими именно и при каких обстоятельствах.