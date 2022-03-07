Как пользоваться картами после ухода Visa и MasterCard, рассказали в Сбербанке

Как пользоваться картами после ухода Visa и MasterCard, рассказали в Сбербанке
Как пользоваться картами после ухода Visa и MasterCard, рассказали в Сбербанке
Вчера, 17:00ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Жителям Приморья объяснили, как повлияет решение международных платёжных систем ограничить свою работу в России на функциях карт Сбербанка Visa и MasterCard внутри страны.

Напомним, компании Visa и MasterCard заявили о приостановке оказания услуг на территории нашей страны. Ими уже нельзя будет расплатиться за границей и в иностранных интернет-магазинах с 10 марта. Решение о замораживании услуг принято в связи с введением санкций в отношении РФ. Держатели российских карт, выпущенных Visa и MasterCard столкнутся с рядом ограничений, в Сбербанке пояснили, с какими именно и при каких обстоятельствах.

— Все карты клиентов Сбера будут работать, по ним можно будет совершать операции на территории России — снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться и в магазинах, и в российских интернет-магазинах, — объяснил представитель банка.

Финансисты пояснили, ограничение работы платёжных систем Visa и Mastercard почти никак не скажется на операциях внутри страны. В России все платежи проходят через Национальную систему платежных карт (НСПК). Это своего рода отечественный аналог SWIFT, но действует на нашей территории, и поэтому независим от иностранных платёжных решений.

В Сбербанке также уточнили, что все электронные кошельки на картах МИР продолжат работать без ограничений.

Ограничения коснутся сервисов токенизации карт Visa и Mastercard, которые работают в кошельках ApplePay, GooglePay, SamsungPay, Garmin Pay и SberPay (Android NFC).

При этом в настоящее время сервисы работают, ограничения вступят в действие 10 марта 2022 года.

Сервисы Сбера ПлатиQR, SberPay (онлайн) и сервисы СБП ограничения никак не затронут.

Сюжеты:
Приморье
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