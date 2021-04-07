Доступ к финансовым услугам увеличился в полтора раза в населённых пунктах Приморья

В Приморье за год увеличилась территория с хорошим доступом к финансовым услугам — на 46%. По данным правительства региона на 1 апреля 2021 года жители более 83% региональных населённых пунктов имеют доступ к интернету, могут получать различные финансовые услуги удалённо и без наличия банковских офисов и банкоматов.

Теперь жители еще двух населенных пунктов Приморья могут снять наличные с помощью POS-терминалов на кассе в магазине — терминалы появились в селе Екатериновка Партизанского района и поселке Горнореченский Кавалеровского района. Всего в регионе установлено около 300 таких терминалов, а количество банкоматов с функцией выдачи наличных в отделениях почты выросло почти до 400. Быстро растёт количество электронных терминалов для безналичной оплаты товаров и услуг: в 2021 году их количество увеличилось на 31,5% — терминалы появились в 24 населенных пунктах Пожарского, Красноармейского, Ольгинского, Кавалеровского районов, Анучинского округа и других территорий края. «Если в каком-то отдаленном селе или поселке нет офисов банков или банкоматов, терминал с возможностью безналичной оплаты и снятия наличных установят в отделении почты или на кассе в сельском магазине. Но главное, чтобы люди всегда имели возможность платить так, как им удобно, и не зависели от наличных», — рассказал замначальника Дальневосточного главного управления Банка России Василий Прокофьев. Участники рабочей группы по повышению финансовой доступности отметили, что часто предприниматели не спешат устанавливать платежные терминалы из-за ощутимой комиссии эквайринга. В таком случае альтернативой могут стать расчеты через систему быстрых платежей и терминалы, работающие с QR-кодами. Количество таких терминалов в Приморье за год увеличилось в 2,5 раза — на сегодняшний день их около 7 тысяч. Оплатить товары и услуги по QR-коду теперь могут жители приморской глубинки — Тернейского округа, Пожарского и Красноармейского районов. «Еще одним важным достижением в деле повышения финансовой доступности стало обеспечение безналичной оплаты проезда на транспорте в восьми крупных приморских городах и частично в девяти муниципальных районах края. В этом году к системе безналичной оплаты подключатся транспортные предприятия Арсеньевского и Партизанского городских округов, Спасска-Дальнего, Пограничного и Хорольского округов, Кавалеровского, Спасского и Хасанского районов», — заключила министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко.

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