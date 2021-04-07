То взлет, то посадка: Специалисты оценили состояние ВПП Дальнего Востока

То взлет, то посадка: Специалисты оценили состояние ВПП Дальнего Востока
Сегодня, 08:56ЭкономикаФото: Правительство Приморского краяВозраст транспорта «Авроры» примерно в два раза меньше, чем якутского
Техническое состояние аэропортов и аэродромов существенно ограничивает возможности развития авиационного транспорта на Дальнем Востоке. К такому выводу пришли специалисты «Востокгенплана».

По данным аналитиков, обеспечение надежного воздушного сообщения также усложняется состоянием авиапарка. Например, по данным Департамента воздушного транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия), доля воздушных судов со сроком эксплуатации выше 30 лет составляет 80%, средний возраст вертолетов, на которых совершается до 70% социально-значимых авиаперевозок, составляет 32 года.

Отметим, что возраст самолетов авиакомпании «Аврора», которая совершает в том числе внутрикраевые рейсы в Приморье, примерно в два раза меньше. Парк воздушных судов «Авроры» насчитывает 10 среднемагистральных Airbus А319, Bombardier De Havilland Canada DHC 8-Q400 - 5 лайнеров, Bombardier De Havilland Canada DHC 8-Q300 — 1 транспорт, Bombardier DHC 8-Q200 — 3 самолета и три внутрирегиональных самолёта Viking DHC 6–400 Twin Otter (по данным с официального сайта компании).

Согласно информации Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов, на территории Дальнего Востока находится 618 аэродромов, из них функционирует 340, при этом более 80 из них имеют взлетно-посадочные полосы (ВПП) с твердым покрытием.

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ПриморьеПриморский край
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