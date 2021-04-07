То взлет, то посадка: Специалисты оценили состояние ВПП Дальнего Востока

Отметим, что возраст самолетов авиакомпании «Аврора», которая совершает в том числе внутрикраевые рейсы в Приморье, примерно в два раза меньше. Парк воздушных судов «Авроры» насчитывает 10 среднемагистральных Airbus А319, Bombardier De Havilland Canada DHC 8-Q400 - 5 лайнеров, Bombardier De Havilland Canada DHC 8-Q300 — 1 транспорт, Bombardier DHC 8-Q200 — 3 самолета и три внутрирегиональных самолёта Viking DHC 6–400 Twin Otter (по данным с официального сайта компании).