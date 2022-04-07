Банк России приглашает студентов на стажировку во Владивосток

Стажировку в Банке России могут студенты очной формы обучения последних курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры. Причём это повышение квалификации будет оплачиваться, отметили в пресс-службе регулятора.

Заявки принимают до 3 мая 2022 года, стажировка будет проходить с сентября 2022 года в 16 регионах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и ещё 13 территориальных учреждениях регулятора. Среди направлений — денежно-кредитная политика, финансовые рынки, аналитика, надзорная деятельность, информационные технологии и информационная безопасность, а также многие другие. Претендентам предстоит пройти онлайн-тестирование и собеседования, принять участие в оценочных мероприятиях с представителями Банка России. Студентам предстоит работать над реальными задачами, а в случае успешного прохождения стажировки возможно трудоустройство в Банк России. Ранее сообщалось, что в организованной Банком России Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности приняли участие 27 тыс. школьников из Приморья — 14 тыс. учеников начальной школы и более 13 тыс. учащихся 5–9 классов. По информации Дальневосточного главка Банка России, лучше всего школьники справились с заданиями на постановку финансовых целей и распознавание приемов мошенников. Наибольшие трудности вызвали темы осознанного потребления без вреда для экологии.

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