Объёмы перевозок рыбы из Приморья в регионы страны растут

Объёмы перевозок рыбы из Приморья в регионы страны растут
Объёмы перевозок рыбы из Приморья в регионы страны растут
Сегодня, 16:59ЭкономикаФото: https://pixabay.com
Почти 11 тыс. тонн рыбной продукции отправлено из Владивостока в российские регионы за прошедшую неделю. В города Урала, Западной Сибири, Московского региона в рефрижераторных секциях и контейнерах идут лососевые, скумбрия, сельдь, камбала, терпуг, палтус, треска, а также минтай и филе из него, рыбная мука.

Рыбопродукция доставляется к месту назначения в сжатые сроки, к примеру, в Московский регион — за 10-11 суток.

В приморских холодильниках находится 57,05 тыс. тонн водных биоресурсов.

В пресс-службе Росрыболовства отметили, что российские рыбаки насыщают рыбой внутренний рынок страны — к концу марта добыто более 1,2 млн тонн рыбы, на 2,4% больше 2021 года.

Меж тем в самом Приморье местные компании с начала года выловили 230 тысяч тонн водных биоресурсов. По информации краевого правительства, в январе–феврале этого года выпущено 124,3 тыс. тонн рыбы и рыбопродукции. Произведено почти 24 млн банок консервов и пресервов. Отгружено товаров собственного производства на 17 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем год назад.

Приморские рыбаки вносят немалый вклад и в национальный проект «Международная кооперация и экспорт». В 2021 году они добыли более 800 тысяч тонн минтая, сельди, другой рыбы и морепродуктов. В этом году объём экспорта из Приморья должен составить почти 1,8 млрд долларов.

Сюжеты:
Приморье
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