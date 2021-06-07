Председатель Совета АСО «Альянс строителей Приморья» Сергей Федоренко уверен, что нововведения в программе равносильны ее отмене, пишет «Альянс.HELP».
«В долгосрочном (периоде ред.) от нее только вред», — эксперт про льготную ипотеку.
По словам президента, программу льготной ипотеки продлили до июля 2022 года. При этом процентная ставка теперь будет составлять не 6,5 процента, а целых 7 процентов.
Кроме того, взять в ипотечный кредит более 3 миллионов рублей не выйдет. Ранее такое ограничение не распространялось на столичные города.
Благодаря обновлению условий, льготная ипотека стала выгоднее для семей с детьми. По новым правилам её теперь могут взять и семьи всего с одним ребенком, при условии, что наследник родился в 2018 году.
Однако даже обновленные условия льготной ипотеки для Приморья не станут панацеей. По словам председателя Совета АСО «Альянс строителей Приморья» Сергея Федоренко, стоимость жилья в регионе столь высока, что выделяемой суммы хватит разве что на покупку жилья в Артеме, Находке или Уссурийске (городах второго уровня). О квартире в столице Приморского края речи уже не идет. Обзавестись ипотечным жильем во Владивостоке по новым условиям не выйдет.
Федоренко обратил внимание, что в городах второго уровня значительно упали объемы строительства. Виной этому стала система эскроу-финансирования.
«Если у застройщика себестоимость 60 тыс., а он хочет продавать за 80 тыс., ему банк деньги не даст», — объяснил эксперт.
Также представитель стройотрасли разъяснил, что выигрыш от ипотеки все участники могут получить исключительно на короткой дистанции. В долгосрочной же, по словам эксперта, льготная ипотека только вредит:
Цены растут, доступность жилья падает, население возмущается, у застройщиков при высоких ценах уменьшаются продажи, строители вынуждены применять самые дешевые материалы и т.д.» — объяснил специалист.
Сергей Федоренко считает, что сложившаяся в Приморском крае экономическая обстановка совершенно не благоприятствует покупке нового жилья.
Резюмируя, представитель «Альянса строителей Приморья» напомнил, что еще 2002 году семейная пара могла заработать достаточную сумму для покупки двухкомнатной квартиры в новостройке всего за четыре года. Об этом эксперт рассказал опираясь на собственный жизненный опыт.
И тогда не было ни льготных ипотек от банков, ни застройщиков как отдельной профессии, ни земельных аукционов от государства. А были просто строители, которые строили, и больше никаких посредников», – подытожил строитель.