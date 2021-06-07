Однако даже обновленные условия льготной ипотеки для Приморья не станут панацеей. По словам председателя Совета АСО «Альянс строителей Приморья» Сергея Федоренко, стоимость жилья в регионе столь высока, что выделяемой суммы хватит разве что на покупку жилья в Артеме, Находке или Уссурийске (городах второго уровня). О квартире в столице Приморского края речи уже не идет. Обзавестись ипотечным жильем во Владивостоке по новым условиям не выйдет.