Комиссии за переводы по Золотой Короне и выпуск карты «Сегодня» отменяются!

Комиссии за переводы по Золотой Короне и выпуск карты «Сегодня» отменяются!
Комиссии за переводы по Золотой Короне и выпуск карты «Сегодня» отменяются!
Сегодня, 11:27ЭкономикаФото: flickr.com
Примсоцбанк запускает акцию «Лови момент». До 30 июня клиентам банка не придётся заполнять анкету для открытия счёта, а также оплачивать комиссии за оформление документов по переводам «Золотая Корона» и за выпуск и обслуживание карты «Сегодня».

Отметим, согласно стандартным тарифам банка комиссия за оформление документов по переводу составляет 250 рублей, за выпуск карты — 100 рублей.

Для справки: «Золотая Корона» — это сервис мгновенных безадресных денежных переводов без открытия счёта. Сеть пунктов обслуживания насчитывает более 49 000 точек.

Моментальная карта «Сегодня» — это бесплатная карта, изготовления которой ждать не нужно: на ней не печатается имя клиента. После получения карты ею сразу же можно расплачиваться, переводить деньги — всё как на обычной именной карте. При этом на остаток средств начисляется до 3,5%; в зависимости от суммы оборота клиенты могут получить до 2% кэшбэка; в банкоматах любого банка можно получить до 20 000 рублей без комиссии, sms-оповещение бесплатное.

Узнать подробности об акциях Примсоцбанка можно в офисах банка, на официальном сайте или по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2733 от 21.08.2015 г.

Сюжеты:
Приморье
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