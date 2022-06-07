Мы в комплекс «Изумрудный» идём дорогой трудной

Как рассказали представители строительной компании, согласно проекту на участке от улицы Русской до ЖК «Изумрудного» появится двухполосная асфальтированная дорога, тротуары, два остановочных пункта и наружное освещение. Также будет обустроена система ливневой канализации. Учтут в проекте и возможное расширение проезжей части на участке примыкания дороги к улице Русской. В будущем это позволит провести работы без разработки новой проектной документации.
Параллельно ведётся работа по передаче земельного участка в муниципальную собственность.
Дорога к ЖК «Изумрудный» находится под постоянным вниманием городской дорожной службы, а контролирует эту работу администрация Владивостока. Регулярно техника предприятия «Содержание городских территорий» приводит в порядок грунтовый проезд.
— Регулярно профилируем дорожное полотно — грейдируем, отсыпаем и уплотняем катком, чтобы проезд был удобный и комфортным. В связи с тем, что в районе продолжается стройка и по дороге постоянно ходит тяжёлая техника, дорога на некоторых участках быстро разбивается, — говорят дорожники.
Здесь грейдируют полотно, отсыпают его асфальтовой крошкой и трамбуют. Делают это по мере необходимости.
— Продолжим постоянно мониторить участок и при необходимости грейдировать и подсыпать, — говорят на муниципальном дорожном предприятии.
Ранее на перекрестке улиц Русской и Адмирала Горшкова для удобства автомобилистов была установлена дополнительная секция со стрелкой для поворота налево. В новом режиме светофор работает с мая.
Кроме того, в планах у администрации города — строительство школы и детского сада в жилом микрорайоне на улице Майора Филипова. Для учреждений подобраны земельные участки, а для школы ещё и разработана проектная документация, которая прошла госэкспертизу. Следующий шаг — подача заявки на субсидию из федерального бюджета.