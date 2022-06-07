Мы в комплекс «Изумрудный» идём дорогой трудной

В 2023 году начнут строить дорогу к ЖК «Изумрудному» на улице Майора Филипова. Администрация Владивостока планирует решить этот вопрос уже в следующем году. Сейчас компания-застройщик ООО «Новый дом» по заказу мэрии разрабатывает проектную документацию.

Как рассказали представители строительной компании, согласно проекту на участке от улицы Русской до ЖК «Изумрудного» появится двухполосная асфальтированная дорога, тротуары, два остановочных пункта и наружное освещение. Также будет обустроена система ливневой канализации. Учтут в проекте и возможное расширение проезжей части на участке примыкания дороги к улице Русской. В будущем это позволит провести работы без разработки новой проектной документации. Параллельно ведётся работа по передаче земельного участка в муниципальную собственность. Дорога к ЖК «Изумрудный» находится под постоянным вниманием городской дорожной службы, а контролирует эту работу администрация Владивостока. Регулярно техника предприятия «Содержание городских территорий» приводит в порядок грунтовый проезд. — Регулярно профилируем дорожное полотно — грейдируем, отсыпаем и уплотняем катком, чтобы проезд был удобный и комфортным. В связи с тем, что в районе продолжается стройка и по дороге постоянно ходит тяжёлая техника, дорога на некоторых участках быстро разбивается, — говорят дорожники. Здесь грейдируют полотно, отсыпают его асфальтовой крошкой и трамбуют. Делают это по мере необходимости. — Продолжим постоянно мониторить участок и при необходимости грейдировать и подсыпать, — говорят на муниципальном дорожном предприятии. Ранее на перекрестке улиц Русской и Адмирала Горшкова для удобства автомобилистов была установлена дополнительная секция со стрелкой для поворота налево. В новом режиме светофор работает с мая. Кроме того, в планах у администрации города — строительство школы и детского сада в жилом микрорайоне на улице Майора Филипова. Для учреждений подобраны земельные участки, а для школы ещё и разработана проектная документация, которая прошла госэкспертизу. Следующий шаг — подача заявки на субсидию из федерального бюджета.

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