ВЭФ-2021: американскому доллару выказали недоверие

ВЭФ-2021: американскому доллару выказали недоверие
ВЭФ-2021: американскому доллару выказали недоверие
Сегодня, 12:26ЭкономикаФото: pxhere.com
Возможно ли отказаться от главной резервной валюты, и что станет ей заменой: евро, юань, а может, гонконгский доллар? Или мир стоит на пороге создания новой наднациональной валюты?

Ответы искали на ВЭФ-2021 в ходе сессии «Недолларовая модель интеграции мировой экономики: наднациональная валюта и новая система международных расчетов как драйвер развития региональной и глобальной торговли».

Модератор — руководитель службы экономических программ телеканала «Россия 24» Алексей Бобровский отметил, что экономисты предлагают использовать при международных расчетах какие-то зональные валюты, важные для отдельных регионов.

Финансисты — «Специальные права заимствования» (СПЗ)— искусственное резервное и платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом (МВФ), которое имеет только безналичную форму в виде записей на банковских счетах.

Вырисовывается еще один путь — создание некой цифровой валюты.

Заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Александр Галушка подчеркнул актуальность проблемы дедоллоризации для российской экономики. Он привел данные информационного агентства Блумберг: за последние 30 лет из нашей страны вывезено активов на сумму более 1 триллиона долларов США. Например, в 2014 году из РФ поступило в экономику Виргинских островов более 80 млрд долларов США. В этом году Банк России повысил прогноз оттока капитала из нашей страны с 33 млрд американских долларов до 50 млрд.

— С одной стороны, экономика России испытывает огромную потребность в инвестициях, с другой — отмечаем огромный отток капитала из страны, — говорит Александр Галушка.

И очевидно, что рассчитывать на приток капитала России не приходится.

Кроме того, в числе рисков для нашей страны ситуация, когда резервную валюту начинают использовать в качестве рычага давления в политических вопросах. Это выливается в торговые войны, угрозы замораживания счетов и другие санкции, которые вводит страна-эмитент резервной валюты в отношении других государств. Это проблема не только России, но и всех развивающихся экономик. За последние годы в такой ситуации побывали многие страны мира.

О том, что доллар США исчерпал себя как мировая резервная валюта, и надо отказываться от доллара США и переходить к другим решениям, заявляют и руководители Центральных банков многих стран. В их числе — председатель Народного Банка Китая, а также, что очень интересно, — председатель Банка Англии. Видимо, проблема действительно назрела.

Мировые финансисты уже давно обсуждают этот вопрос. Например, еще в прошлом веке предлагалось создать Международный платежный союз и специальную наднациональную безналичную валюту в качестве резервной. И практика создания такого денежного эквивалента давно уже опробована в мире. Например, в странах Восточной Европы с 1964 по 1990 годы для обслуживания внешнеэкономической деятельности использовалась специально созданная безналичная валюта — переводной рубль. Причем он применялся не только между странами социалистического блока, но и в расчетах с государствами с рыночной экономикой.

Достаточно очевидно, что проблемы, связанные с резервной валютой, выпускаемой только одной страной, накапливались десятилетиями, но обострились в последнее время.

Советник председателя правления Евразийского банка развития Григорий Марченко отметил, что развитие системы расчетов в национальных валютах, минуя доллар США, уже давно практикуются локально.

— У нас такие расчеты поддерживаются несколькими банками. Но это решение сегодняшнего дня, — говорит Марченко. — Решением же завтрашнего дня может стать использование гонконгского доллара в качестве переходной резервной валюты. Мировые эксперты уже обсуждали такой вариант. Но его не подержал Китай, который заинтересован в поддержке юаня. Другие страны также пытаются продвинуть свои нацвалюты в качестве региональных резервных.

Эксперты сошлись во мнении, что скорого однозначного решения проблемы ждать не стоит. Если только страна-эмитент не исполнит угрозу — не отключит от системы международных расчетов некую крупную страну. Это подтолкнет и другие государства к отказу от расчетов в американских долларах.

Комментарий эксперта «ЗР»

«Несмотря на то, что сейчас в России действительно происходит дедолларизация, доля данной валюты в конвертациях все равно высока. Население все равно приобретают американские доллары в целях сохранения сбережений, для расчетов за рубежом. Следующие за североамериканской валютой по популярности — евро и юань. Если говорить о развитии взаиморасчетов в национальных валютах, то этот процесс, конечно, происходит не такими активными темпами, как хотело бы правительство. Дело в том, что это процесс не быстрый и зависит не только от российской стороны, — отметил начальник отдела казначейства ПАО СКБ Приморья „Примсоцбанк“» Андрей Махов.

Сюжеты:
ПриморьеВЭФ
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