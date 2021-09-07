ВЭФ-2021: американскому доллару выказали недоверие

«Несмотря на то, что сейчас в России действительно происходит дедолларизация, доля данной валюты в конвертациях все равно высока. Население все равно приобретают американские доллары в целях сохранения сбережений, для расчетов за рубежом. Следующие за североамериканской валютой по популярности — евро и юань. Если говорить о развитии взаиморасчетов в национальных валютах, то этот процесс, конечно, происходит не такими активными темпами, как хотело бы правительство. Дело в том, что это процесс не быстрый и зависит не только от российской стороны, — отметил начальник отдела казначейства ПАО СКБ Приморья „Примсоцбанк“» Андрей Махов.