Эксперт рассказал, чем грозит отключение банков РФ от международной системы SWIFT

Эксперт рассказал, чем грозит отключение банков РФ от международной системы SWIFT
Эксперт рассказал, чем грозит отключение банков РФ от международной системы SWIFT
Сегодня, 15:05ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает широкий перечень возможных санкций на случай нападения России на Украину. В частности, речь может идти об отключении РФ от системы SWIFT -, передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на телеканал CNN.

По словам руководителя Центра финансового анализа и прогнозирования Александра Ивашкина, ограничить РФ доступ к всемирным межбанковским финансовым каналам связи (SWIFT) теоретически возможно, но практически невыполнимо. В нашей стране действуют на сегодня примерно 340 банков, все их можно условно поделить на три группы: государственные — а это шесть крупнейших банков страны, а также частные и со 100-процентным иностранным капиталом.

— Не думаю, что решатся отключить от системы SWIFT все три группы банков разом, это слишком жёстко и совсем неразумно. Также, очень сомневаюсь, что применят санкции и в отношении банков с участием иностранного капитала, — заявил эксперт.

Он отметил, что в случае введения санкций и «отлучения» от SWIFT определённого банка или целой группы, то для граждан, пользующихся картами попавших в этот список финансовых организаций, грозят затруднения при переводе средств за границу, а также пользование картой за пределами РФ. Рублёвые счета, открытые в этих банках, под санкции не попадут.

Кроме того, не стоит сильно переживать, если российским банкам, как грозят, откажут в покупке самой ходовой валюты в мире — долларов и евро. У большинства российских кредитно-финансовых организаций счета в долларах открыты в американских банках, в евро — в германских. Если санкции будут вводить американские банки и откажут в покупке их денег, то посредством корреспондентских отношений доллары для вас приобретут европейски банки. И наоборот. Правда, сам процесс совершения банковских операций усложнится, и возрастут в два раза комиссионные финансистов при конвертации валют.

Сюжеты:
Приморье
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