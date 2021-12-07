Эксперт рассказал, чем грозит отключение банков РФ от международной системы SWIFT

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает широкий перечень возможных санкций на случай нападения России на Украину. В частности, речь может идти об отключении РФ от системы SWIFT -, передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на телеканал CNN.

По словам руководителя Центра финансового анализа и прогнозирования Александра Ивашкина, ограничить РФ доступ к всемирным межбанковским финансовым каналам связи (SWIFT) теоретически возможно, но практически невыполнимо. В нашей стране действуют на сегодня примерно 340 банков, все их можно условно поделить на три группы: государственные — а это шесть крупнейших банков страны, а также частные и со 100-процентным иностранным капиталом. — Не думаю, что решатся отключить от системы SWIFT все три группы банков разом, это слишком жёстко и совсем неразумно. Также, очень сомневаюсь, что применят санкции и в отношении банков с участием иностранного капитала, — заявил эксперт. Он отметил, что в случае введения санкций и «отлучения» от SWIFT определённого банка или целой группы, то для граждан, пользующихся картами попавших в этот список финансовых организаций, грозят затруднения при переводе средств за границу, а также пользование картой за пределами РФ. Рублёвые счета, открытые в этих банках, под санкции не попадут. Кроме того, не стоит сильно переживать, если российским банкам, как грозят, откажут в покупке самой ходовой валюты в мире — долларов и евро. У большинства российских кредитно-финансовых организаций счета в долларах открыты в американских банках, в евро — в германских. Если санкции будут вводить американские банки и откажут в покупке их денег, то посредством корреспондентских отношений доллары для вас приобретут европейски банки. И наоборот. Правда, сам процесс совершения банковских операций усложнится, и возрастут в два раза комиссионные финансистов при конвертации валют.

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