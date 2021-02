Приморье сохраняет лидерство по открытию ИИС в Дальневосточном регионе

Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых жителями Дальнего Востока на начало 2021 года, по данным Московской биржи, увеличилось в 2,2 раза и составило порядка 204 тыс. Регионы ДФО остаются в лидерах по количеству ИИС на душу населения в России.

Об этом сообщили «Золотому Рогу» в Дальневосточном главном управлении Банка России. Больше всего ИИС открыто в Приморье и Хабаровском крае — около 45 тыс. и 37 тыс. счетов соответственно, а также в Якутии — почти 27 тыс. Эта тенденция, к слову, сохранилась с прошлого года. На четвертом месте оказалась Республика Бурятия — около 23 тыс. ИИС. Она поменялась местами с Забайкальским краем, который был на этой строчке год назад, а сейчас занимает пятую позицию — здесь открыты почти 22 тыс. ИИС. Дальневосточные регионы уступают другим российским территориям по числу открытых ИИС. , Это объясняется невысокой численностью людей, живущих в ДФО. В то же время по количеству индивидуальных инвестиционных счетов на душу населения в России уже не первый год лидирует Магаданская область: ИИС имеют 4% жителей региона. Входит в первую десятку по этому показателю и Камчатский край — там такие счета открыты у 3,2% населения. «Индивидуальный инвестиционный счет — это удобный инструмент для тех, кто хочет приумножить свои средства. Однако стоит помнить, что инвестированию всегда присущи риски, и относиться к вложению своих денег на фондовом рынке надо ответственно, особенно начинающим инвесторам», — отметил руководитель Аппарата Дальневосточного главного управления Банка России Николай Рыбаков.

