Вера Щербина: «В 3,5 раза вырос объём товарооборота Приморья и Республики Беларусь»

Из Приморья в Беларусь, в свою очередь, налажены поставки продуктов из мяса, рыбы, ракообразных. В прошлом году край поставил в республику рыбы и морепродуктов на сумму 37 млн рублей, что в семь раз больше, чем в 2019 году. Но, как говорится, нам есть куда расти.