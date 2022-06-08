Вера Щербина: «В 3,5 раза вырос объём товарооборота Приморья и Республики Беларусь»

Также в планах — рабочие встречи и визиты на ряд предприятий: «Амкодор», «Гомсельмаш», «Гродненский мясокомбинат», «Могилевский мясокомбинат», «Коммунарка» и др.
В составе региональной делегации — министр сельского хозяйства края Андрей Бронц, руководитель агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков, а также представители науки и бизнеса. Приморцы уже встретились с вице-премьером Республики Беларусь Леонидом Зайцем и министром сельского хозяйства и продовольствия Игорем Брыло.
Отметим, что встречи представителей краевых властей с белорусскими коллегами стали уже регулярными. Официальные и бизнес-делегации стран видятся на различных отраслевых переговорах, конференциях и форумах.
— Мы действительно сильно продвинулись в сотрудничестве в разных отраслях, в 3,5 раза вырос объём товарооборота — с 1,2 миллиарда рублей в 2019 году до 4 миллиардов рублей в 2021 году. В 2022 году планируется довести его до 6 миллиардов рублей.
Но время диктует новые требования, которым нужно соответствовать и, следовательно, разрабатывать новые формы сотрудничества, — заявила Вера Щербина.
Она уточнила, что представители приморского бизнеса уже разъехались по белорусским предприятиям и заводам, где активно устанавливают новые дружеские контакты. Наших земляков интересуют поставки сельскохозяйственной техники и лифтового оборудования.
Вера Щербина затронула вопрос создания Единого центра по демонстрации, продаже и последующего сервиса белорусской сельскохозяйственной техники, который должен появиться в 2023 году в селе Михайловка (полчаса еды от Уссурийска). Это приоритетный инвестиционный проект, реализовать который намерен ООО «Минские трактора».
Андрей Бронц обозначил важные направления сотрудничества в аграрной отрасли. Он предложил обсудить вопрос поставки семян овощных культур из Голландии и Нидерландов через Республику Беларусь в Приморье. Отметим, антироссийские санкции грозят сильно усложнить обеспечение семенами приморских аграриев к следующей посевной.
Андрей Бронц отметил, что многие белорусские предприятия используют Приморье как логистический транзитный хаб для перевалки своих грузов, следующих из Беларуси в страны Азии и обратно, и что есть возможность увеличить объёмы этих грузов. Он отметил, что дилерские компании разобщены, каждый делает поставки индивидуально. Оптимизация графиков и объемов загрузки составов и автовозов сможет снизить конечную стоимость грузов.
Справка «ЗР»
Торгово-экономическое сотрудничество между Приморским краем и Республикой Беларусь в последние три года развивается очень динамично. При этом явно виден дисбаланс: Приморье импортирует намного больше товаров из РБ, чем экспортирует продукции «сделано в Приморье».
Поставки белорусских продуктов за три года выросли почти в восемь раз — со 130 млн до 1,0 млрд рублей. В 2022 году предполагается увеличить эту цифру вдвое — до 2 млрд рублей.
С 2019-го по 2021 год Приморье закупило в Беларуси 400 единиц техники на общую сумму более 3 млрд рублей. В 2022 году только машин БЕЛАЗ закупят на эту же сумму.
Каждый третий лифт, который сейчас устанавливают в приморских домах по программе капремонта, является белорусским. В 2022 году планируется установка около 100 лифтов белорусского производства.
Из Приморья в Беларусь, в свою очередь, налажены поставки продуктов из мяса, рыбы, ракообразных. В прошлом году край поставил в республику рыбы и морепродуктов на сумму 37 млн рублей, что в семь раз больше, чем в 2019 году. Но, как говорится, нам есть куда расти.