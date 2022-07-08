Хабаровский край прирастает золотом

Добыча золота в Хабаровском крае за первые пять месяцев 2022 года превысила 9,1 тыс. кг, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

По итогам прошлого года Хабаровский край по добыче золота занял третье место в ДФО и четвёртое — в России, сообщили в региональном правительстве. В отрасли реализуется 9 инвестиционных проектов высокой и средней степени готовности общей стоимостью более 360 млрд рублей. Министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев отмечает, что предприятия горнодобывающего комплекса региона работают в штатном режиме. Отсутствуют просроченные задолженности по налоговым платежам, кредитам. Возникший в связи с санкциями вопрос работы канадской компании «Кинросс Голд» разрешился продажей активов. Российский инвестор ПАО «Полюс» продолжит работу по организации разработки месторождения Чульбаткан. Отметим, горнодобывающая отрасль — одна из флагманских в экономике Хабаровского края. Основу минерально-сырьевой базы составляют месторождения драгоценных металлов, олова и меди. Золото по-прежнему остается ключевым полезным ископаемым. Общая мощность золото-извлекательных фабрик края — около 9 млн тонн переработки руды в год. Предприятия региона, добывающие цветные металлы, в настоящее время сконцентрированы на извлечении меди в связи с благоприятной конъюнктурой. В этом году её добыча выросла до 368 тонн. Это больше чем в прошлом в 2,7 раза. Добыча олова составила 1 023 тонны, что чуть ниже уровня 2021 года.

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