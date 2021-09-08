ВЭФ: подписано соглашений на 3,6 трлн рублей

ВЭФ: подписано соглашений на 3,6 трлн рублей
ВЭФ: подписано соглашений на 3,6 трлн рублей
Сегодня, 10:37ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Итоги Восточного экономического форума — 2021 подвели в министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Как отмечается, в этом году число участников было заметно меньше из-за ограничений в связи с коронавирусной инфекцией.

И все же ВЭФ на острове Русском в очередной раз продемонстрировал свою востребованность среди официальных лиц, бизнес-сообщества и экспертов из России и стран АТР.

— Форум собрал более 4000 участников, в том числе более 400 глав компаний, и журналистов из 58 стран, самыми представительными стали делегации из Республики Корея, Японии, Индии, КНР и Казахстана. Была подготовлена насыщенная деловая программа, которая включила более 100 мероприятий по самым актуальным вопросам мировой и региональной повестки. В дискуссиях приняли участие более 900 спикеров и модераторов. На полях форума было подписано рекордное количество соглашений — 380 соглашений на сумму 3,6 трлн рублей. Это свидетельствует о практической результативности и роли ВЭФ как одного из инструментов развития Дальнего Востока, — цитирует советника президента России, ответственного секретаря Оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова пресс-служба Минвостокразвития РФ.

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев подчеркнул, что развитие Дальнего Востока — высокорентабельный процесс. По его данным, — дотации Дальнему Востоку уже окупились.

— Мы вложили 80 млрд рублей, а в бюджет поступило налогов с учетом преференций от организаций в объеме 123 млрд рублей. То есть бюджет уже получил прямую выгоду от развития Дальнего Востока. Эту работу надо продолжать и расширять. Необходимо больше думать о создании условий для вложения средств в строительство новых предприятий, развитие отраслей», — отметил полпред.

Напомним, VI Восточный экономический форум состоялся 2–4 сентября во Владивостоке. Девиз Форума — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире».

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