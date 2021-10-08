Фестиваль меда возобновляет работу во Владивостоке

После двухнедельного перерыва в сквере Дружбы — на площадке напротив Дворца культуры профсоюзов на улице Светланской, — пройдет «Фестиваль меда». Здесь в субботу и воскресенье — 9 и 10 октября жители и гости города смогут приобрести мед, прополис, воск, свечи, соты, цветочную пыльцу, медовое мыло и другую продукцию.
Перед покупкой мед можно будет попробовать — пчеловоды будут проводить дегустации. Организует фестиваль муниципальный Центр развития предпринимательства.
— Эта площадка для пчеловодов становится хорошим местом реализовать свою продукцию, — говорит начальник городского управления экономического развития Александр Вициенко. — Как раз сейчас, когда улья уже подготовлены к зиме и основная работа на пасеках завершилась, они представляют жителям и гостям Владивостока свежую продукцию этого года. Покупателей ждет липовый, бархатный, цветочный мед.