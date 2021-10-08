Фестиваль меда возобновляет работу во Владивостоке

— Эта площадка для пчеловодов становится хорошим местом реализовать свою продукцию, — говорит начальник городского управления экономического развития Александр Вициенко. — Как раз сейчас, когда улья уже подготовлены к зиме и основная работа на пасеках завершилась, они представляют жителям и гостям Владивостока свежую продукцию этого года. Покупателей ждет липовый, бархатный, цветочный мед.