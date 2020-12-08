Закупки, которые нас удивили

Дальневосточное управление Росприроднадзора хочет приобрести несколько дорогих квадрокоптеров, чтобы «пасти» браконьеров с воздуха. Ведомству очень нужны пять дронов DJI Mavic 2 Prof, цена на которые колеблется в пределах 99 - 150 тысяч рублей, в зависимости от комплектации. За все это удовольствие Росприроднадзор готов заплатить 604 163 рублей. В принципе, наличие дронов на службе у Росприроднадзора логично. Вместо того, чтобы посылать людей обшаривать тайгу в поисках нарушителей, легче «отсканировать» местность летающим аппаратом, но все-таки, при выборе «авиации» можно было бы быть немного скромнее.