Закупки, которые нас удивили

Все ведомства Приморского края приобретают необходимые вещи через портал Госзакупок.

Таково требование закона, который обязывает разыгрывать позиции, на которые тратятся бюджетные деньги, через аукцион. Схема прозрачна и открыта. Однако такая открытость зачастую создает интересные коллизии, когда за бюджетный счет руководители ведомств приобретают совсем не те вещи, которые действительно необходимы им для работы. Например, игровой ноутбук или взвод дорогих дронов. О самых удивительных закупках рассказывает «Золотой Рог». Докторская за полмиллиона ДВФУ объявил о поиске подрядчика, который сможет оказать услуги по подготовке диссертации на соискание ученой степени доктора наук (докторантура). Первая мысль, которая приходит на ум при чтении закупки — а что, так можно? Заплатить деньги за подготовку диссертации? Докторская, кстати, стоит бешеных денег — 600 218 рублей. Однако все не так, как может показаться на первый взгляд. За эти деньги университет получит услуги по подготовке кадров высшей квалификации. Пресс-служба ДВФУ объяснила эту закупку следующим образом: «Услуги по подготовке диссертации — это оплата докторантуры сотрудников университета, когда они, по решению Ученого совета, направляются в другой вуз. В соответствии с новой редакцией Положения о докторантуре, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 04.04.2014 N 267, докторантура перестала оплачиваться за счет бюджетных средств, поэтому для оплаты услуг научного консультанта, доступа к информационным ресурсам и подготовки заключений на диссертацию принимающий университет устанавливает плату за прикрепление к докторантуре (услуги по подготовке диссертации)», - сообщили в пресс-службе университета. Трусы да подшлемники АО «Торговый порт Посьет» решило побаловать своих сотрудников новой спецодеждой. За 170 540 рублей предприятие купит 1 468 комплектов, включающих в себя белье, жилет, плащ, фартук, шапку и подшлемник. Ещё предприятие заказало подарки для детей сотрудников на первое сентября, правда, всего 25 штук. Ребята получат «принадлежности канцелярские из бумаги или картона». Детская радость обошлась бюджету организации всего в 45 900 рублей. Лада для УГАДН Дальневосточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора федеральной службы по надзору в сфере транспорта (сокращенно УГАДН) решило купить новенькую машину. Ведомство разместило аукцион на Госуслугах и хочет приобрести автомобиль с двигателем на 1 500 кубических сантиметров. И не просто автомобиль, а Ладу Нива 2020 года. «Ведро с саморезами», как его ласково называют пользователи социальных сетей, будет ползать по приморским дорогам уже в следующем году. Заявленная в закупке стоимость этого шедевра отечественного автопрома составляет 797 тысяч рублей. Авиация Росприроднадзора Дальневосточное управление Росприроднадзора хочет приобрести несколько дорогих квадрокоптеров, чтобы «пасти» браконьеров с воздуха. Ведомству очень нужны пять дронов DJI Mavic 2 Prof, цена на которые колеблется в пределах 99 - 150 тысяч рублей, в зависимости от комплектации. За все это удовольствие Росприроднадзор готов заплатить 604 163 рублей. В принципе, наличие дронов на службе у Росприроднадзора логично. Вместо того, чтобы посылать людей обшаривать тайгу в поисках нарушителей, легче «отсканировать» местность летающим аппаратом, но все-таки, при выборе «авиации» можно было бы быть немного скромнее. Вебкамнадзор Стабильно желанием «накупить всякого» отличается управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. Ведомство в конце года покупает 25 новых Full HD веб-камер. Для чего они нужны, в закупке не уточняется. За эту технику из кармана российских налогоплательщиков чиновники готовы выложить 163 500 рублей - по 6 540 рублей за одну штуку. Кроме того, за 122 067 ведомство намеревается приобрести 40 литров антисептика и 4 000 пар резиновых перчаток. Россельхознадзор в Приморском крае знаменит своей борьбой с контрафактной и некачественной продукцией. Не смотрите на меня Гострудинспекция в Приморском крае, по всей видимости, постоянно ловит на себе косые взгляды. В конце года ведомство решило скрыться от посторонних глаз и купить восемь комплектов жалюзи за 48 445 рублей. Судя по описанию с официального сайта, Гострудинспекция зорко бдит за тем, чтобы в Приморском крае не нарушалось трудовое законодательство. Теперь оно будет заниматься бдением, не боясь посторонних взглядов и слишком яркого солнца. Игроманы в Росрыболовстве Приморское территориальное управление федерального агентства по рыболовству объявило интересный аукцион: ведомство намерено приобрести большое количество мониторов, клавиатур и мышек, а также один мощный и свежий ноутбук. Всего на новое оборудование ведомство готово потратить 381 666 рублей. За эту цену поставщик должен привезти 11 мониторов с диагональю экрана не менее 23 дюймов и входами HDMI, DisplayPort и Mini Jack (3,5 мм) для наушников; один монитор с диагональю экрана не менее 27 дюймов; 11 простеньких клавиатур и 28 беспроводных мышек. Также ведомству срочно понадобился струйный принтер с Wi-Fi подключением, 11 «бесперебойников», 40 аккумуляторов для них и мощный ноутбук 2019 года выпуска. Ноутбук должен быть с пятнадцатидюймовым экраном, восемью гигабайтами оперативной памяти, SSD-диском и весом не более 2.1 киллограммов. Под эти характеристики подходят несколько моделей, но ни одна из них не стоит дешевле шестидесяти тысяч рублей. Напомним, деятельность этого ведомства, как и всех указанных в данном материале, финансируется из бюджета Российской Федерации. И игровые ноутбуки с широкоформатными дисплеями, и квадрокоптеры, и даже жалюзи, стало быть, покупаются в их кабинеты за счет налогоплательщиков. Александр Орел

