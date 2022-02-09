Приморский край озолотился

Приморье вошло в топ-20 субъектов РФ по объёмам продаж украшений, заняв в нём 14 место. Всего в крае в 2021 году продано украшений на 4,5 млрд рублей, средний чек вырос на 6% до 6758 рублей — это самая высокая стоимость средний чек в регионах топ-20 после Москвы.

Напомним, как уже сообщал «ЗР», эксперты в Приморье пришли к выводу: сегодня ювелирные изделия — это не только украшения и ежедневные аксессуары. Они уже стали для граждан с невысокими доходами доступным способом для сохранения и диверсификации своих сбережений. Весь розничный ювелирный рынок России в 2021 году, по данным аналитического центра Sokolov, в денежном выражении вырос на 27% относительно 2020 года и достиг 301 млрд руб. При этом, рост рынка в денежном выражении обусловлен увеличением цен в ювелирной рознице в 2021 году на 22% к прошлому году и на 45% к 2019. Произошло это из-за скачка до исторического максимума биржевых цен на золото в конце 2020 года. Средний чек при этом за минувший год вырос всего на 4% до 5625 рублей в связи с ростом доли в продажах недорогих серебряных изделий до 75%. В структуре выручки ювелирных ритейлеров 62% приходится на изделия из золота, в том числе 28% — на изделия с бриллиантами, 8% — с полудрагоценными вставками, 17% — на украшения без вставок или с искусственными камнями и 9,5% — на цепочки. На украшения из серебра приходится 33% выручки. 5% занимают часы. Ключевым трендом ювелирного рынка в минувшем году стал стремительный рост онлайн-продаж. Доля e-commerce в ювелирной рознице выросла с 9% в начале 2020 года до 17% к концу 2021 года и достигла 52 млрд рублей (рост 69%). Эксперты считают, что динамика роста рынка в 2022 году снизится до 10-15%, а объём рынка достигнет 330-335 млрд рублей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter