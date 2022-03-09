На Владивостокской ТЭЦ-2 добавили газу

На Владивостокской ТЭЦ-2 добавили газу
На Владивостокской ТЭЦ-2 добавили газу
Сегодня, 16:55ЭкономикаФото: https://www.dvgk.ru
На Владивостокской ТЭЦ-2 перевели с угля на газ очередной котлоагрегат станции. Таким образом, сейчас на голубом топливе работают уже 11 из 14 котлов.

В планах ТЭЦ — перевести до конца 2022 года на газ ещё два котла, плюс один будет выведен из эксплуатации и демонтирован. Сейчас станция не использует уголь.

Полная газификация Владивостокской ТЭЦ-2 позволит сократить затраты электроэнергии на собственные нужды за счёт исключения из технологического процесса систем топливоподачи и пылеприготовления котлоагрегатов, отмечается в сообщении пресс-службы предприятия.

Помимо полного перевода станции на природный газ, ведутся работы по её модернизации. Планируется заменить три самых старых турбоагрегата на новые, российского производства. Также намечен демонтаж шесть изношенных котлоагрегатов, а вместо них будут установлены три новых, повышенной мощности. Будет заменено электротехническое и вспомогательное оборудование, реконструировано здание станции. В результате модернизации электрическая мощность Владивостокской ТЭЦ-2 возрастёт до 574 МВт, тепловая мощность — до 1 115 Гкал/ч.

Напомним, сегодня установленная электрическая мощность Владивостокской ТЭЦ-2 составляет 497 МВт, тепловая мощность — 1 051 Гкал/ч. Станция обеспечивает 60% потребностей Владивостока электрической энергией и 63% — тепловой.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
энергетикаПриморье
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 613

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: [email protected]

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: [email protected]

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы