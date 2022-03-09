На Владивостокской ТЭЦ-2 добавили газу

На Владивостокской ТЭЦ-2 перевели с угля на газ очередной котлоагрегат станции. Таким образом, сейчас на голубом топливе работают уже 11 из 14 котлов.

В планах ТЭЦ — перевести до конца 2022 года на газ ещё два котла, плюс один будет выведен из эксплуатации и демонтирован. Сейчас станция не использует уголь. Полная газификация Владивостокской ТЭЦ-2 позволит сократить затраты электроэнергии на собственные нужды за счёт исключения из технологического процесса систем топливоподачи и пылеприготовления котлоагрегатов, отмечается в сообщении пресс-службы предприятия. Помимо полного перевода станции на природный газ, ведутся работы по её модернизации. Планируется заменить три самых старых турбоагрегата на новые, российского производства. Также намечен демонтаж шесть изношенных котлоагрегатов, а вместо них будут установлены три новых, повышенной мощности. Будет заменено электротехническое и вспомогательное оборудование, реконструировано здание станции. В результате модернизации электрическая мощность Владивостокской ТЭЦ-2 возрастёт до 574 МВт, тепловая мощность — до 1 115 Гкал/ч. Напомним, сегодня установленная электрическая мощность Владивостокской ТЭЦ-2 составляет 497 МВт, тепловая мощность — 1 051 Гкал/ч. Станция обеспечивает 60% потребностей Владивостока электрической энергией и 63% — тепловой.

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