Владивостокских пассажиров предупредили об изменениях в оплате проезда

С завтрашнего дня, 10 марта, в России начнёт действовать ограничения авторизации платежей по картам платёжных систем Visa и Mastercard, которые работают в кошельках ApplePay, GooglePay, SamsungPay, Garmin Pay и SberPay (Android NFC).

В администрации Владивостока предупредили: из-за этого оплата проезда в городском транспорте сервисами Visa и Mastercard, загруженными в телефон или смарт-часы, будет невозможна. При этом оплату банковскими картами Visa и МasrеаСard (физический носитель) всех банков-эмитентов можно производить в штатном режиме, без ограничений, приложив карту к терминалам. Также доступна оплата с помощью карты МИР. Отметим, в приморской столице уже три года применяется несколько вариантов оплаты проезда в общественном транспорте. Помимо наличных, можно рассчитаться с помощью банковской карты, единой транспортной карты, смартфона, «умных» часов, брелока или браслета. В прошлом году, по информации мэрии, безналичным способом во Владивостоке пассажиры оплатили более 30 миллионов поездок.

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