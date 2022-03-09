Временный порядок: банки будут выдавать инвалюту только в долларах

Временный порядок: банки будут выдавать инвалюту только в долларах
Временный порядок: банки будут выдавать инвалюту только в долларах
Сегодня, 10:28ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
В России с сегодняшнего дня и до 9 сентября 2022 года будет действовать новый порядок выдачи наличных с валютных вкладов или счетов граждан.

Как сообщили в пресс-службе Банка России, клиент может снять до 10 тыс. долларов США, остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

Регулятор привёл данные: в отечественных кредитных организациях примерно 90% валютных счетов не превышают сумму в 10 тыс. долларов США.

До 9 сентября валюта будет выдаваться в долларах США, независимо от того, в какой валюте открыт счёт. Конвертация других инвалют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи.

Получить валюту можно будет в кассе банка.

Особо отмечается, что все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад, условия не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт.

Граждане смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, согласно указанию ЦБ, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

Банки не будут до 9 сентября продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.

Получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключения. Правда, банкам может потребоваться несколько дней, чтобы доставить необходимую сумму в конкретное отделение.

Как уже писал «ЗР», последние дни во всех офисах коммерческих банков Владивостока наблюдается массовый наплыв граждан, желающих открыть вклад. Ещё неделю назад народ торопился обналичить средства на счетах и даже с депозитов, не дожидаясь окончания срока действия и теряя накопленные проценты по вкладу. Всё изменилось после того, как Банк России поднял ключевую ставку до 20% годовых. Коммерческие кредитные организации тут же начали повышать проценты по вкладам. До того самыми выгодными считались депозиты с чуть более 8% годовых, а сейчас — 20%-22% годовых.

Справка «ЗР»

Рыночный курс на день выдачи определяется на основании данных о средневзвешенном курсе соответствующих валют, рассчитанному по сделкам, заключенным на организованных торгах в день, предшествующий дню выдачи.

Сюжеты:
Приморье
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