Сбербанк сделал объявление о грядущих изменениях

«Теперь минимальная ставка по потребительскому кредиту для всех категорий заёмщиков составит 19,9%», — сообщили в Сбербанке.
Кроме этого, для клиентов банка снижен процент по займам на небольшие суммы в сервисе «Деньги до зарплаты».
Отметим, как стало известно в минувшую пятницу, 8 апреля, Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую с 11 апреля 2022 года до 17,00% годовых. В пресс-службе регулятора поясняется, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала. Наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты. Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля.
Решение о снижении ключевой ставки отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности.
Также не исключено дальнейшее снижение ключевой ставки. Об этом мы узнаем уже через неделю, 29 апреля, когда состоится следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки.