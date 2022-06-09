В Приморье по дорожному нацпроекту отремонтируют мосты

До конца 2022 года в Приморье планируют отремонтировать пять мостов, расположенных в Хасанском и Кавалеровском округах, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Впервые восстановление мостов пройдёт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

На трассе Осиновка — Рудная Пристань вскоре приступят к ремонту мостового перехода через реку Высокогорская. Работы будет вести компания «Акционерное строительное общество № 1». Рабочим предстоит усилить опоры, восстановить пролётные конструкции, проезжую часть и подходы к мосту. Кроме того, в плане реконструкции — приведение в нормативное состояние водоотвод, обрушившиеся участки откосов. Также строители возведут ограждение со светоотражающими элементами. Как ожидается, обновлённый мост сдадут в октябре этого года. На автодороге Раздольное–Хасан планируется отремонтировать четыре мостовых перехода, все они — в районе озера Лотосов. Подрядчик — ООО «Магистраль» восстановит систему водоотвода, перила и металлические конструкции моста. Особо отмечается, что все детали и элементы, выполненные из металла, будут защищены от коррозии путём оцинковки. На проезжей части моста и подъездах и подходах к нему заменят дорожное полотно, железобетонные бордюры. Ранее в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в регионе проводили только ремонт дорог. Напомним, как уже сообщал «ЗР», глава Приморского края Олег Кожемяко во время недавней «Прямой линии» рассказал о сроках ремонта дорог, которые вызывают наибольшую критику у жителей края. Он отметил, что завершить строительство объезда аварийного моста на 19-м километре трассы Артём–Находка–порт Восточный и приступить к строительству нового сооружения планируется в сентябре этого года. Также губернатор рассказал о ситуации с ремонтом дороги на подъезде к городу Фокино со стороны Большого Камня. Сейчас на том участке предстоит завершить обустройство подъездов к возводимому мосту. Его сдадут в ближайшее время. Глава региона сообщил, что будут отремонтированы проблемные участки трассы Михайловка-Турий Рог, с 6 по 21 километры. — В этом году будут отремонтированы основные участки трассы, в следующем году работы продолжатся, автодорогу приведём в нормативное состояние, — заверил Олег Кожемяко.

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