Из Владивостока можно улететь в Бангкок

Ранее в пресс-службе аэропорта сообщили, что с 15 ноября возобновятся прямые рейсы из Владивостока на остров Пхукет, также на самолётах S7 Airlines. Кроме того, авиакомпания Azur Air продолжит выполнять чартерные рейсы из Владивостока на популярные курорты Египта и ОАЭ — в Дубай и Шарм-Эль-Шейх с периодичностью 10 и 14 дней.