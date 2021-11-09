Из Владивостока можно улететь в Бангкок

Из Владивостока можно улететь в Бангкок
Из Владивостока можно улететь в Бангкок
Сегодня, 12:34ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
О возобновлении после полуторалетнего перерыва в зимнем расписании прямого рейса по маршруту Владивосток — Бангкок, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Владивостока.

С 20 декабря 2021 года авиакомпания S7 Airlines будет выполнять рейсы в Бангкок один раз в неделю по понедельникам на воздушных судах Airbus A320neo.

Международный аэропорт Владивостока перешел на зимнее расписание полётов, которое будет действовать по 26 марта 2022 года.

В зимнем расписании сохранены беспосадочные рейсы по маршруту Владивосток — Санкт-Петербург. Авиакомпания Nordwind продолжит осуществлять рейсы в город на Неве с частотой два раза в неделю — по вторникам и субботам. Время в пути составит 8 часов 45 минут.

Ранее в пресс-службе аэропорта сообщили, что с 15 ноября возобновятся прямые рейсы из Владивостока на остров Пхукет, также на самолётах S7 Airlines. Кроме того, авиакомпания Azur Air продолжит выполнять чартерные рейсы из Владивостока на популярные курорты Египта и ОАЭ — в Дубай и Шарм-Эль-Шейх с периодичностью 10 и 14 дней.

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Приморье
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