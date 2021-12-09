Лесная отрасль Приморья может «вздохнуть спокойнее» — количество проверок снизилось в разы

Лесная отрасль Приморья может «вздохнуть спокойнее» — количество проверок снизилось в разы
Лесная отрасль Приморья может «вздохнуть спокойнее» — количество проверок снизилось в разы
Сегодня, 17:04ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
Количество ежегодных проверок предприятий лесной отрасли в Приморье снизилось в 44 раза. В регионе снижают административные барьеры для отраслевиков.

По данным минлесхоза Приморья, из-за упрощения законодательства, коорое регламентирует контрольно-надзорную деятельность, к умеренной категории риска относятся лишь 22% предприятий лесной отрасли края, что предусматривает возможность проведения в отношении них плановых проверок.

«Проводимая в последние годы государством в целом и органами государственной власти Приморского края политика по снижению административных барьеров в части уменьшения количества проводимых в отношении хозяйствующих субъектов контрольно-надзорных мероприятий имеет положительный эффект. Это отмечают и участники рынка, и отраслевые эксперты», – подчеркнул руководитель ведомства Константин Степанов.

Министра отметил, что уменьшение количества проверок не означает ослабления внимания к соблюдению законности в отрасли. Снижение административных барьеров проводится в интересах добросовестных участников рынка. Что касается так называемых «черных лесорубов», браконьеров, которые все еще видят в приморской тайге источник незаконного обогащения, а также нарушителей режима пожарной безопасности, то Правительство Приморского края будет продолжать борьбу с ними и совершенствовать ее методы.

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