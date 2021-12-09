Жители ДФО взаймы стали брать больше и надолго

Жители ДФО взаймы стали брать больше и надолго
Жители ДФО взаймы стали брать больше и надолго
Сегодня, 14:47ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Дальневосточные банки выдали потребительских кредитов в III квартале общим объёмом почти на 28% больше, чем за тот же период прошлого года.

В пресс-службе Дальневосточного главка Банка России отметили рост доли займов, предоставленных заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки, увеличилась и доля кредитов сроком свыше пяти лет.

По словам начальника экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Сергея Белокриницкого, регулятором уже ужесточены условия выдачи займов: чем выше долговая нагрузка заемщика, тем выше стали требования к нему.

— В дальнейшем планируется ввести новый инструмент, позволяющий устанавливать количественные ограничения на выдачу рискованных необеспеченных потребительских кредитов. Все это позволит более эффективно воздействовать на ситуацию с закредитованностью граждан, — отметил Сергей Белокриницкий.

Он добавил, что жители ДФО задолжали банкам свыше полутора триллионов рублей. За год общий долг возрос почти на четверть. Средний уровень просроченной задолженности в округе снизился с 4,2% до 3,6%. Это ниже, чем по России в целом, ― 4%.

Наибольший годовой прирост розничного кредитного портфеля наблюдался в Приморье и на Чукотке — около 28%. Доля просроченной задолженности в этих регионах составила 3,7 и 2,2% соответственно.

Сюжеты:
Приморье
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