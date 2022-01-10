Кому достанется ипотека в 2022 году

Аналитики выяснили у банковских специалистов, какие барьеры могут встать в наступившем году на пути у желающих оформить жилищный кредит.

Одним из самых важных критериев для потенциальных заёмщиков является уровень и стабильность дохода. Как стало известно порталу «РБК», в среднем по России для одобрения ипотечного кредита нужно иметь «белую» зарплату в 80-100 тысяч рублей. В Москве уровень заработка должен составлять около 150 тысяч рублей. Банки стремятся одобрить ипотеку тем, у кого уйдёт на выплату ежемесячных долговых платежей не более половины дохода. Учитывается и общий уровень кредитной нагрузки семьи. В 2022 году банки будут обращать на это больше внимания, полагают эксперты. Кроме того, в наступившем году банки уделяют больше внимания профессии заёмщика. Больше шансов получить кредит у государственных служащих, медиков, преподавателей, а также занятых в сфере финансов или добычи полезных ископаемых. Меньше всего шансов получить кредит у сотрудников ресторанного бизнеса, ЧОПов, салонов красоты и ремонтных мастерских. Отметим, в Приморье по данным Банка России за десять месяцев 2021 года было выдано 2167 жилищных кредитов на сумму 7,883 млрд рублей.

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