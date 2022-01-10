Кому достанется ипотека в 2022 году

Кому достанется ипотека в 2022 году
Кому достанется ипотека в 2022 году
Вчера, 11:05ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Аналитики выяснили у банковских специалистов, какие барьеры могут встать в наступившем году на пути у желающих оформить жилищный кредит.

Одним из самых важных критериев для потенциальных заёмщиков является уровень и стабильность дохода. Как стало известно порталу «РБК», в среднем по России для одобрения ипотечного кредита нужно иметь «белую» зарплату в 80-100 тысяч рублей. В Москве уровень заработка должен составлять около 150 тысяч рублей. Банки стремятся одобрить ипотеку тем, у кого уйдёт на выплату ежемесячных долговых платежей не более половины дохода.

Учитывается и общий уровень кредитной нагрузки семьи. В 2022 году банки будут обращать на это больше внимания, полагают эксперты.

Кроме того, в наступившем году банки уделяют больше внимания профессии заёмщика. Больше шансов получить кредит у государственных служащих, медиков, преподавателей, а также занятых в сфере финансов или добычи полезных ископаемых. Меньше всего шансов получить кредит у сотрудников ресторанного бизнеса, ЧОПов, салонов красоты и ремонтных мастерских.

Отметим, в Приморье по данным Банка России за десять месяцев 2021 года было выдано 2167 жилищных кредитов на сумму 7,883 млрд рублей.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
ипотекаПриморье
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы