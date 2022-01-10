На юге Приморья появится новый порт

В краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края сообщили, что терминал рассчитан на перевалку 35 млн тонн грузов в год. Ожидается, что порт будет введён в эксплуатацию до 2030 года. Реализация проекта позволит создать около 450 новых рабочих мест. Новый порт послужит развитию не только территориям Фокино и Шкотовского района, но и всего юга Приморья, отметили в ведомстве.