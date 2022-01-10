На юге Приморья появится новый порт

На юге Приморья появится новый порт
На юге Приморья появится новый порт
Вчера, 10:01ЭкономикаФото: pixabay.com
В районе бухты Безымянная в посёлке Дунай планируется построить морской порт «Аврора».

В краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края сообщили, что терминал рассчитан на перевалку 35 млн тонн грузов в год. Ожидается, что порт будет введён в эксплуатацию до 2030 года. Реализация проекта позволит создать около 450 новых рабочих мест. Новый порт послужит развитию не только территориям Фокино и Шкотовского района, но и всего юга Приморья, отметили в ведомстве.

Параллельно строительству порта будет реконструирована транспортная инфраструктура для обслуживания новых мощностей. В частности, ОАО «РЖД» уже выданы технические условия на проектирование примыкания железнодорожного пути порта к участку Смоляниново–Дунай Дальневосточной железной дороги.

Инвестор намерен вложить в строительство порта почти 60 млрд рублей. Специалисты подчёркивают, что это будет современное производство, отвечающее всем необходимым требованиям экологической и промышленной безопасности.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
морские портыПриморье
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы