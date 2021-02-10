Запас топлива для бесперебойного обеспечения автомобилистов Дальнего Востока сформирован на АЗС «ННК»

Запас топлива для бесперебойного обеспечения автомобилистов Дальнего Востока сформирован на АЗС «ННК»

Сегодня, 15:50
Экономика
Photo: Медиахолдинг1Mi
Как отметили в АО «ННК», запас бензина для бесперебойного обеспечения дальневосточных автовладельцев сформирован. С момента запуска Хабаровского нефтеперерабатывающего завода после модернизации оборудования произведено уже более 10 тысяч тонн топлива.

По данным компании, на ХНЗП отгружено автобензинов АИ-95 около 2000 тонн, АИ-92 — 7000 тонн.

«Предварительно запас бензина для бесперебойного обеспечения нужд дальневосточных регионов АО „ННК“ был сформирован. На время замены оборудования на АЗС ННК наблюдался повышенный спрос, свыше 40% от среднесуточной реализации. На сегодняшний день реализация топлива осуществляется в рабочем режиме, запасы на нефтебазах восполняются», — говорится в сообщении компании.

Кроме того, АО «ННК» подчеркивает, что, несмотря на распространяемые слухи, цены на бензины, отпускаемые на АЗС предприятия, не выросли с начала 2021 года.

« Необходимо отметить, что некоторые недобросовестные участники топливного рынка ДФО, создавая спекулятивный спрос, способствовали росту цен топлива. Все это, к сожалению, подогревалось в СМИ и соцсетях. При этом, цена на АЗС ННК с января 2021 г. не поднимались!», — говорится в сообщении.

Напомним, что в конце января 2021 года ХНЗП был остановлен для модернизации оборудования. Для того, чтобы минимизировать сложности для потребителей, «ННК» предприняли дополнительные меры: договорились с Минэнерго о дополнительных поставках топлива на Дальний Восток. А в субботу, 6 февраля, в Приморье были отправлено 133 цистерны с автобензинами.

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