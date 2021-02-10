Запас топлива для бесперебойного обеспечения автомобилистов Дальнего Востока сформирован на АЗС «ННК»

Напомним, что в конце января 2021 года ХНЗП был остановлен для модернизации оборудования. Для того, чтобы минимизировать сложности для потребителей, «ННК» предприняли дополнительные меры: договорились с Минэнерго о дополнительных поставках топлива на Дальний Восток. А в субботу, 6 февраля, в Приморье были отправлено 133 цистерны с автобензинами.