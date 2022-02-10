В Приморье спад добычи угля компенсировали ростом производства мяса домашней птицы

В Приморье по итогам 2021 года рост промышленного производства составил 21%. Увеличение объёмов по сравнению с 2020 годом зафиксировано в обрабатывающих отраслях и электроэнергетике, в организациях по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов и ликвидации загрязнений.

При этом, как сообщили в Приморскстате, обрабатывающие отрасли увеличили производство на 31,8% к 2020 году. Это произошло за счёт производства транспортных средств и оборудования — в 2,3 раза, ремонта и монтажа машин и оборудования — в 1,6 раза, металлургического производства — на 44,6%. Увеличилось производство следующих видов продукции: шпона для фанеры (на 43,5%), щепы технологической (на 32,9%), дверей, их коробок и порогов деревянных (на 26,3%), блоков сборных строительных (на 19,5%), товарного бетона (на 16,5%), цемента (на 15,8%), автомобилей легковых (на 6,4%), лесоматериалов (на 4,8%) и др. В производстве продуктов общий показатель более скромный: выпуск продукции увеличился, в среднем, на 4%. Наибольший рост отмечен в выпуске мяса домашней птицы — в 2,6 раза; мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины — в 2,5 раза, консервов плодоовощных — (на 25,9%), колбасных изделий — (на 10%), рыбных продуктов — (на 1,3%). Выпуск электроэнергии в 2021 году к 2020 году увеличился на 4%, теплоэнергии — на 0,7%. Сократилась добыча полезных ископаемых — на 6,8%. Сказалось уменьшение добычи угля — на 5,8%, металлических руд — на 11,6%. Но при этом на 6% увеличилась добыча прочих полезных ископаемых.

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